Creature Commandos, James Gunn smentisce un rumor su Henry Cavill

Altro giorno, altra smentita da parte di James Gunn, questa volta riguardante un rumor sulla nuova serie DC Creature Commandos e la presenza nello show di Henry Cavill, tra l'altro in un ruolo ben preciso.

No, Henry Cavill non sarà uno dei protagonisti di Creature Commandos, la nuova serie tv in produzione ai DC Studios.

Il debunking è ad opera dello stesso James Gunn, che ancora una volta utilizza i social media per mettere in chiaro alcuni aspetti del piano che lui e Peter Safran stanno cercando di attuare per offrirci un DCU nuovo e coerente.

Il regista di The Suicide Squad e Peacemaker, ricondividendo un link a un articolo in cui si diceva che Cavill fosse stato approcciato per il ruolo di Frankenstein nella serie, ha fornito una categorica smentita con una semplice frase (anticipando, inoltre, che i casting per lo show sono già iniziati, se non anche già terminati): "Completamente falso. Abbiamo già il nostro Frankenstein, ed è la nostra prima scelta. Non si tratta di Henry. Con lui non ne abbiamo mai discusso".

DC Universe, James Gunn svela la prima immagine di Creature Commandos

Resta dunque da vedere come si svilupperà il DCU da qui in avanti, che ruolo avranno al suo interno i Creature Commandos, e se vedremo tornare gli interpreti dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, oltre alle apparizioni già annunciate e ai restanti film come Aquaman e The Flash.

Primo fra tutti, ovviamente, Henry Cavill. Tornerà mai nell'universo DC?