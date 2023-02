DC Universe, James Gunn svela la prima immagine di Creature Commandos!

Durante l'annuncio ufficiale dei nuovi progetti del DC Universe, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha condiviso la prima immagine di Creature Commandos, mostrando i membri di cui sarà composto il team protagonista.

La serie animata in arrivo sarà composta da sette membri: Rick Flag Sr.(padre del Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida sempre di James Gunn), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel (Sean Gunn ha interpretato il personaggio in The Suicide Squad) e il personaggio principale, la Sposa di Frankenstein.

L'immagine rappresenta anche il biglietto da visita del reboot dell'universo DC di Gunn. Creature Commandos è una serie animata di sette episodi sviluppata per HBO Max. Gunn ha scritto tutti gli episodi e la serie è già in produzione.

Nei fumetti DC Comics, i Creature Commandos ruotano attorno a un gruppo di mostri che si uniscono per combattere i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. I membri originali includevano il mostro di Frankenstein, un lupo mannaro, un vampiro e un demone gorgone. In base all'immagine qui sopra, è confermato che la versione di Gunn avrà un approccio più moderno.