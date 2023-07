Creature Commandos: James Gunn svela in quale epoca sarà ambientata la serie DC Universe

Creature Commandos sarà il primo progetto del nuovo DC Universe di James Gunn e debutterà su Max nel corso del 2024. Intervenuto sul social network Threads, Gunn ha risposto a un fan che gli chiedeva in che periodo storico sarebbe stata ambientata.

Il fan voleva sapere se Creature Commandos sarebbe stata ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, come vociferato un po' di tempo fa, oppure ai giorni nostri. Il regista ha risposto senza esitazioni: "Ai giorni nostri", confermando che la serie svelerà per la prima volta al pubblico i contorni del nuovo DC Universe in cui sarà ambientato anche il suo successivo Superman: Legacy, atteso per il 2025.

Di recente, Gunn ha aggiornato i fan anche sul personaggio di Vigilante, visto nella serie Peacemaker.

La serie animata in arrivo vedrà al centro i sette membri del team: Rick Flag Sr.(padre del Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida sempre di Gunn), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel (Sean Gunn ha interpretato il personaggio in The Suicide Squad) e il personaggio principale, la Sposa di Frankenstein.

Creature Commandos: la serie animata DC farà luce sulla storia di Weasel

Il cast di Creature Commandos comprende Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoë Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa di Frankenstein e Sean Gunn nel ruolo di GI Robot e Weasel.