Peacemaker: quando rivedremo Vigilante nel DC Universe? La risposta di James Gunn

Intervenuto sul nuovo social network di Mark Zuckerberg, Threads, James Gunn ha risposto alla domanda di un fan che gli chiedeva quando avremo modo di rivedere nuovamente Vigilante, personaggio apparso durante la serie Peacemaker e interpretato da Freddie Stroma.

Il regista non esitato nemmeno per un momento e ha risposto: "Prima della Stagione 2 di Peacemaker", segno che il personaggio farà la sua comparsa in un altro progetto del nuovo DC Universe.

Attualmente, James Gunn è impegnato nella pre-produzione di Superman: Legacy, primo film del DC Universe che debutterà nel 2025, ma nel frattempo ha già scritto tutti gli episodi di Creature Commandos e supervisionato anche la serie su Amanda Waller; entrambi questi ultimi show dovrebbero esordire nel corso dell'anno prossimo.

A differenza, invece, di Peacemaker, la cui seconda stagione è stata per il momento accantonata per dar modo a Gunn di impostare le prime storie del nuovo DC Universe. Qualche settimana fa abbiamo visto l'annuncio di David Corensewet e Rachel Brosnahan come nuovi Superman e Lois Lane, quindi non ci rimane che attendere ulteriori sviluppi.