Creature Commandos: la serie animata DC farà luce sulla storia di Weasel

Sean Gunn, interprete di Weasel in The Suicide Squad, ha spiegato il suo coinvolgimento nella serie animata Creature Commandos, dove tornerà nei panni del personaggio.

Tra i progetti già annunciati del nuovo DC Universe figura la serie animata Creature Commandos che vedrà diversi personaggi dei fumetti andare in missione, come accaduto in The Suicide Squad, sotto gli ordini di Amanda Waller. Sean Gunn, fratello di James Gunn, tornerà a dare la voce a Weasel e ha spiegato che la serie farà luce sulla sua storia.

"Sono entusiasta per questa serie. Adoro la sceneggiatura, sto finendo di leggerla e mi sta piacendo. Ancora una volto interpreto due ruoli. A quanto pare a James piace darmi due ruoli nei suoi progetti e quindi non mi lamento" ha dichiarato ai microfoni di Polygon.

Gunn darà la voce anche a G.I. Robot: "In realtà è solo un robot con un'unica ragione d'essere, ovvero uccidere i nazisti. Odia i nazisti. Il che... è magnifico! Chi non odia i nazisti? È stato molto divertente, e siamo nel bel mezzo della lavorazione. Stiamo registrando e la prossima settimana tornerò in cabina di regia".

La squadra sarà composta da sette membri: Rick Flag Sr. (padre del Rick Flag Jr., interpretato da Joel Kinnaman in The Suicide Squad - Missione Suicida, sempre di James Gunn), Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Eric Frankenstein, G.I. Robot, Weasel e il personaggio principale, la Sposa di Frankenstein.

Chi sono i Creature Commandos?

Nei fumetti DC Comics, i Creature Commandos sono un gruppo di mostri che si uniscono per combattere i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. I membri originali includevano il mostro di Frankenstein, un lupo mannaro, un vampiro e un demone gorgone. Da quanto rivelato finora, la serie animata in arrivo avrà un approccio più moderno.