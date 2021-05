Crazy & Rich, su Netflix in streaming da oggi

La commedia romantica Crazy & Rich debutta oggi 15 maggio 2021 su Netflix in streaming da maggio 2021 e racconta un viaggio dalle conseguenze inaspettate!

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato nel 2018 la commedia Crazy & Rich, diretta dal regista Jon M. Chu e tratta dall'omonimo romanzo scritto da Kevin Kwan. Il film, uscito nelle sale americane il 17 agosto 2018, ha come protagonista Rachel Chu (Constance Wu), una giovane che accompagna il suo fidanzato, Nick Young (Henry Golding) a Singapore, dove si deve svolgere il matrimonio del suo migliore amico. Rachel è entusiasta all'idea di visitare per la prima volta l'Asia ma è nervosa perché incontrerà la famiglia di Nick, scoprendo inoltre dei segreti che le aveva nascosto e una madre (Michelle Yeoh) che disapprova la loro relazione.

Crazy & Rich: una scena del film

Nel cast ci sono anche Gemma Chan, Lisa Lu, Ken Jeong e Awkwafina. Il film ha avuto un successo tale che la produzione ha messo in cantiere un atteso sequel, in cui gli eventi al centro della trama dovrebbero essere ambientati due anni dopo il primo capitolo. John Penotti, nel team della produzione, ha spiegato: "Abbiamo certamente provato a rendere il primo film una co-produzione tra Stati Uniti e Cina, ma come casa di produzione non siamo particolarmente bravi a realizzare co-produzioni". La commedia, che non ha ancora debuttato nei cinema cinesi, ha incassato fino a questo momento ben 232 milioni di dollari in tutto il mondo.

