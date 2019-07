Crawl, il nuovo horror della Paramount sbanca al Box Office USA

Crawl, il thriller horror della Paramount Pictures, ha sbancato il box office USA con un incasso di oltre un milione di dollari nel suo primo giorno d'uscita, superando anche Stuber della Fox/Disney con Dave Bautista.

Il film, diretto da Alexandre Aja, è un thriller che racconta di un padre, interpretato da Barry Pepper, e una figlia, la protagonista Kaya Scodelario, inseguiti da un esercito di alligatori, intrappolati all'interno della loro casa durante un uragano di categoria 5.

Crawl - Intrappolati, che è costato 13,5 milioni di dollari secondo Box Office Mojo, è stato progettato dallo studio per arrivare ad almeno 10 milioni nel suo weekend di apertura.

L'amministratore delegato di Viacom, Bob Bakish, ha parlato il mese scorso del film affermando che ha riscosso un grande successo tra gli esercenti che lo hanno visto in anteprima: "Parla di un alligatore e un uragano, e di una figlia che va a cercare suo padre in una casa allagata. Ha avuto davvero una grande risposta."

Il CEO della Paramount Pictures, Jim Gianopulos, ha parlato del film come un punto di ripartenza per lo studio, che sta lavorando per riprendere il suo status iconico come negli anni passati:"Siamo agli albori del ripristino dello status di icona di Paramount e questo inizia producendo film per tutti e film per un pubblico ristretto. Crawl è stato realizzato con un budget contenuto ma è un buon prodotto. Quindi penso che ci sia davvero una serie di opportunità per segmentare il mercato"

Film horror in uscita: i più attesi del 2019

Vedremo dopo questo weekend come si posizionerà Crawl al box office, mentre in Italia per vederlo dovremo aspettare il 15 agosto 2019.