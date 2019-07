Crawl - Intrappolati: ecco l'anteprima in piscina a Cinecittà World!

Per la prima volta la Cinepiscina di Cinecittà World ha ospitato l'anteprima di un film: Crawl - Intrappolati, l'horror prodotto da Sam Raimi al cinema dal 15 agosto!

Tommaso Zanello in arte Piotta ha aperto la serata con un mini-concerto sul palco di Cinecittà World: l'artista romano reduce dal Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, dove si è esibito sul palco assieme a Jovanotti, ha aperto l'anteprima di Crawl - Intrappolati a Cinecittà World sabato 27 luglio alle 20:30.

Tra il miglior rap e ritmiche rock, Piotta ha scelto una selezione di Brani che lo hanno reso celebre, oltre al nuovo singolo "Maledetti quegli Anni '90", con le sue profonde riflessioni personali, e la poesia di "Interno 7". Tanti giornalisti e ospiti VIP presenti tra cui: Barbie Xanax - performer, youtuber e appassionata di cinema - i gamers S7ormy e BrazoCrew, l'influencer amata dai giovanissimi Sivi_Show, il duo degli youtuber romani Actual - noti per aver spopolato sul web con i loro video "Roma Nord vs Roma Sud" .

Ecco il video dell'anteprima evento:

La Cinepiscina di Cinecittà World ha ospitato quindi un pool party di adrenalina pura unico nel suo genere. Per la prima volta dalla sua apertura il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ha visto l'esclusiva proiezione di Crawl - Intrappolati, l'ultimo innovativo e claustrofobico thriller horror firmato dal regista francese Alexandre Aja (Le colline hanno gli occhi) e prodotto dal genio creativo di Sam Raimi (Man in the Dark, La casa). Protagonisti assoluti di questo adrenalinico film sono gli alligatori, che assediano i due protagonisti - Barry Pepper e Kaja Scodelario - alle prese con questa terribile minaccia che metterà in pericolo le loro vite.

Immersi nella Cinepiscina, gli ospiti del Parco hanno potuto assistere al concerto di Piotta e vissuto appieno tutte le emozioni del film, nel buio della notte circondanti dall'acqua - proprio come in CRAWL - e accerchiati dagli alligatori. Tutti gli ospiti si sono mossi nel set dedicato che ha ricreato l'ambientazione della pellicola tra alligatori giganti, piante tropicali e postazioni trucco, dove esperti del make up hanno riprodotto le ferite inferte dai crudeli predatori.

La sinossi di Crawl racconta: quando un enorme uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper). Trovandolo gravemente ferito e bloccato in un'intercapedine della loro casa di famiglia, i due restano rapidamente intrappolati e sommersi. Mentre il tempo stringe e fuori la tempesta è sempre più forte, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua che sale è l'ultimo dei loro problemi.