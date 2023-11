Coyote vs Acme, le reazioni dai test screening: 'La miglior versione dei Looney Tunes mai vista su schermo'

Dopo le polemiche attorno alla cancellazione del film da parte della Warner, Phil Lord, Chris Miller e altri registi hanno potuto vedere Coyote vs Acme in anteprima, spendendo grandi parole di elogio.

Nei giorni scorsi ha suscitato grande scalpore mediatico la decisione della Warner di cancellare Coyote vs Acme, il film che univa animazione e riprese live-action con star John Cena, costato ben 70 milioni di dollari. In attesa di scoprire quale sarà il destino del progetto, nella giornata di martedì si è tenuto un test screening del film alla presenza di Phil Lord, Chris Miller e altri registi. Le reazioni sono state positive all'unanimità.

"Ho visto Coyote vs Acme ed è un film delizioso. Divertente, con un grande ritmo comedy e tanto, tanto cuore. Spero che diversi studios possano battersi per i diritti in modo che tutto il mondo possa vedere l'ultimo lavoro che è stato fatto" ha scritto Christopher Miller sui social.

Grandi elogi anche da parte di Phil Lord: "Coyote vs Acme è meraviglioso. David Green ha fatto centro. Esilarante, intelligente, esistenziale e commovente, un film che rende questo personaggio di sempre più attuale che mai".

Coyote vs. Acme, il regista di Nessuno ti salverà contro Warner: "Non presenterò mai un progetto a loro"

Ottima recensione anche da parte del comico Paul Scheer: "Coyote vs. Acme potrebbe essere la migliore versione dei Looney Tunes sul grande schermo di sempre. Ci sono battute, c'è cuore e c'è Will Forte. Non potete perdervelo (anche i cameo degli altri personaggi dei cartoni sono fantastici).

Chiesta un'indagine federale contro la Warner

Il deputato texano Joaquin Castro ha chiesto un'indagine federale contro gli studios per via del piano originale di accantonare il film per ottenere agevolazioni fiscali. Successivamente alla cancellazione del film, infatti, Warner ha concesso ai registi di poter proporre la pellicola ad un altro concorrente per distribuirlo.

Coyote vs. Acme è stato diretto da Dave Green, da una sceneggiatura di Samy Burch e da una storia di James Gunn, Jeremy Slater e Burch.

Il film sarebbe dovuto uscire quest'anno, precisamente a luglio 2023, poi finestra di lancio andata a Barbie.