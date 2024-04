Coyote vs. Acme può ancora essere salvato: Warner non ha rinunciato al film

Nonostante gli ultimi aggiornamenti fossero più pessimistici, Coyote vs. Acme potrebbe ancora essere salvato e vedere la luce delle sale cinematografiche.

Dopo che lo sceneggiatore del film, un progetto ibrido tra animazione e live-action, aveva dichiarato che il film era ancora in fase di lavorazione a Hollywood, un nuovo resoconto del New York Times ha messo in evidenza come la Warner Bros. non sarebbe ancora pronta a rinunciare al film. Secondo il giornale, un portavoce della Warner Bros. ha dichiarato che le notizie che implicano che lo studio stia cercando di distruggere il film in cambio di una detrazione fiscale di 40 milioni di dollari sono "inesatte".

Il metodo di cancellazione dei film è diventato una norma preoccupante per l'industria, con gli studios che scelgono di cancellare i film per ricevere benefici fiscali piuttosto che i soldi che il film potrebbe generare al botteghino.

"Per quanto ne so, la faccenda è tutt'altro che risolta. Credo che tutti noi abbiamo il cuore spezzato. Speriamo che in qualche modo trovi una casa e non finisca bloccato in un caveau per sempre", aveva detto l'anno scorso lo scrittore Samy Burch.

"So che ci sono state delle proiezioni di prova e che continuano a organizzarle. Spero che mi sia permesso di dirlo. Sto andando completamente fuori tema. È solo il miglior gruppo di persone con cui abbia lavorato. Dave Green, che l'ha diretto, mi piace tantissimo. Will Forte è fantastico nel film. Ho visto il montaggio finale del film e ne sono molto orgoglioso".

Le dichiarazioni del regista

"Per tre anni ho avuto la fortuna di fare un film su Wile E. Coyote, il personaggio più tenace, appassionato e resistente di tutti i tempi. Ero circondato da una squadra brillante, che ha riversato la propria anima in questo progetto. Eravamo tutti determinati a onorare l'eredità di questi personaggi storici e a realizzarli davvero", ha condiviso Green sui social media.

Coyote vs. Acme, il regista di Nessuno ti salverà contro Warner: "Non presenterò mai un progetto a loro"

"Durante il viaggio, siamo stati accolti dal pubblico che ci ha premiato con punteggi fantastici. Sono molto orgoglioso del prodotto finale e molto sconvolto dalla decisione della Warner Bros. Ma nello spirito di Wile E. Coyote, la resilienza e la perseveranza avranno la meglio".