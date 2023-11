Coyote vs. Acme, il regista di Nessuno ti salverà contro Warner: 'Non presenterò mai un progetto a loro'

La Warner si sta costruendo una reputazione pessima, dopo aver cancellato già diversi film fatti e finiti, come nel caso di Batgirl e Coyote vs. Acme. La sfiducia dei registi quindi sta crescendo.

Dopo la notizia della cancellazione di Coyote vs. Acme, il regista di Nessuno ti salverà Brian Duffield ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di proporre in futuro un progetto alla Warner Bros per non rischiare di vedere il proprio lavoro andare in fumo.

Nell'ambito del dibattito su Coyote vs. Acme, Duffield ha rivelato sui social media di aver precedentemente comunicato ai suoi rappresentanti che non avrebbe preso in considerazione la possibilità di lavorare con lo studio, che è stato al centro di una serie di recenti controversie.

Il tweet di Duffield è un'indicazione di quanto alcuni a Hollywood siano frustrati dalla nuova gestione della Warner, che ha tagliato i costi di produzione e di personale mentre il management ne è uscito più o meno indenne.

La Warner Bros. non è l'unico studio ad aver accantonato progetti completati o quasi negli ultimi anni - a quanto pare per i crediti d'imposta che la società può ottenere se definisce un grande progetto una perdita totale - ma è quella che ha reso popolare questa pratica e che è stata la più spietata al riguardo.

Batgirl, i registi condividono la reazione alla cancellazione: "Siamo sconvolti e rattristati"

Da più di un anno diversi registi affermano che la Warner Bros. non sia un luogo sicuro in cui lavorare, perché si possono dedicare mesi o anni di lavoro per poi vedere il progetto accantonato o cancellato. Ciò significa anche che si perdono tutte le royalties e i diritti d'autore futuri, poiché un film che non viene visto da nessuno non ha metriche di audience con cui misurare i bonus.