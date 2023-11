Coyote vs. Acme: Warner Bros cancella la distribuzione del film con John Cena, nonostante fosse già pronto

I responsabili di Warner Bros hanno annunciato che il film Coyote vs. Acme, con star Will Forte e John Cena, non verrà distribuito.

La distribuzione nelle sale di Coyote vs. Acme, il film che univa animazione e riprese live-action con star John Cena, è stata cancellata da Warner Bros Discovery.

Il progetto, dal budget di circa 70 milioni di dollari, era stato già completato ed era stato presentato agli spettatori scelti per le proiezioni test, ottenendo reazioni positive.

La scelta compiuta dallo studio

La scelta di rinunciare al film Coyote vs. Acme sembra sia legata alle valutazioni compiute da Warner Bros che avrebbero portato a decidere che l'investimento legato alla distribuzione nelle sale sarebbe stato eccessivo e la vendita ad altre realtà interessate, tra cui Amazon, non avrebbe generato gli stessi benefici rispetto alla possibilità di compiere una detrazione fiscale.

Un portavoce di Warner Bros ha dichiarato: "Con il rilancio di Warner Bros Pictures Animation a giugno, lo studio ha modificato la sua strategia globale per concentrarsi sulle distribuzioni nei cinema. Con questa nuova direzione, abbiamo preso la decisione difficile di non proseguire con i progetti legati a Coyote vs. Acme. Abbiamo un enorme rispetto per i filmmaker, il cast, e la troupe, e siamo grati per il loro contributo al film".

I dettagli del progetto

Coyote vs. Acme era stato diretto da David Green e scritto da Samy Burch, James Gunn e Jeremy Slater, basandosi sui personaggi dei Looney Tunes e ispirandosi all'articolo scritto da Ian Frazier per il New Yorker.

Nel cast c'erano Will Forte, John Cena e Lana Condor.

Al centro della trama c'era Willy e il Coyote che, dopo i numerosi tentativi falliti di catturare Beep Beep usando gli strumenti ACME senza successo, decide di assumere un avvocato per fare causa ad ACME Corporation per i difetti dei loro prodotti.

Il legale che si occupa del caso, interpretato da Forte, si ritrova a scontrarsi con il suo ex capo, ruolo affidato a John Cena, ma la sua amicizia con Willy alimenta la sua determinazione nel tentare di vincere.