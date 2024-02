Coyote vs Acme, Will Forte ammette: 'Probabilmente non vedrete mai il film'

Will Forte ha condiviso un post su Instagram in cui parla del destino del film Coyote vs. Acme, esprimendo il suo dispiacere per quanto accaduto.

Coyote vs. Acme probabilmente non arriverà mai sugli schermi, come ha svelato ora l'attore Will Forte in un post condiviso su Instagram.

Warner Bros aveva cancellato la distribuzione del film nel mese di novembre e, da allora, il destino del progetto è rimasto totalmente incerto.

Le dichiarazioni del protagonista

Nel suo messaggio condiviso online, Will Forte si è rivolto al cast e alla troupe di Coyote vs. Acme dichiarando: "So che molti di voi non hanno avuto l'occasione di vedere il nostro film. E, tristemente, sembra che non lo vedrete mai".

L'attore ha aggiunto: "Quando ho sentito per la prima volta la notizia che il nostro film stava venendo "cancellato" non l'avevo ancora visto. Quindi stavo pensando quello che tutti gli altri devono aver pensato: questa cosa deve essere un grosso pezzo di spazzatura. Ma poi l'ho visto, ed è incredibile".

Le lodi al film

Will ha descritto il progetto come "super divertente, visivamente sbalorditivo, dolce, sincero, ed emotivamente coinvolgente in un modo davvero sincero". La star ha sottolineato: "Mentre scorrevano i titoli di coda, sono semplicemente stato seduto lì, pensando quanto fossi stato fortunato a far parte di qualcosa di così speciale. Quel sentimento si è rapidamente trasformato in confusione e frustrazione. Questo era il film che non verrà distribuito?". Forte ha ammesso di non sapere nulla di come funziona il mondo di Hollywood, ribadendo che anche quando le proiezioni usate come test ottengono dei risultati davvero buoni non c'è alcuna garanzia che il progetto avrà successo: "Alla fine le persone che hanno pagato per questo film possono, ovviamente, fare quello che vogliono. Non vuol dire che mi debba piacere la loro decisione (la odio fottutamente), o essere d'accordo. E non vuol dire che questo film non sia magnifico".

Il protagonista di Coyote vs. Acme ha quindi voluto concludere il suo messaggio dichiarando: "Ne sareste così orgogliosi, un film che dovrebbe essere visto, ma che non verrà visto. Per favore, sappiate che tutti questi anni di duro lavoro, impegno e amore che avete impiegato per realizzarlo si vedono in ogni fotogramma".

Warner Bros, dopo la scelta di non distribuire il film, aveva provato a venderlo ad altre realtà potenzialmente interessate, chiedendo tuttavia una cifra di circa 70 milioni di dollari, superiore all'offerta compiuta da Paramount, di circa 30-50 milioni.