Batgirl potrebbe essere venduto come Coyote vs. Acme? Le fonti vicine a Warner Bros smorzano le speranze

Da tempo i fan della DC sperano che in qualche modo il film Batgirl, con star Leslie Grace e Brendan Fraser, arrivi nelle sale o in streaming, ecco un aggiornamento.

La notizia che Warner Bros sembra stia per cedere i diritti di Coyote vs. Acme ha alimentato le speranze dei fan della DC che vorrebbero vedere sugli schermi Batgirl, il film il cui debutto sugli schermi è stato annullato nonostante fosse stata completata la produzione.

La situazione del progetto, tuttavia, sembra meno rosea e gli appassionati di cinema potrebbero quindi non vedere mai la supereroina in azione.

La cancellazione del film DC

Batgirl aveva come protagonista Leslie Grace nel ruolo della protagonista Barbara Gordon e tra gli interpreti c'era anche il premio Oscar Brendan Fraser nel ruolo di Firefly. Tra gli interpreti del lungometraggio diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah c'erano anche J.K. Simmons nel ruolo di James Gordon, Jacob Scipio che era Anthony Bressi, Ivory Aquino nei panni di Alysia Yeoh e Michael Keaton ancora una volta nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Warner Bros. Discovery e DC Films, nel 2022, hanno purtroppo annunciato che il film non sarebbe stato distribuito, anche se inizialmente si era parlato di un debutto nei cinema o direttamente sulla piattaforma di streaming HBO Max.

Il destino di Batgirl

Jeff Sneider, rispondendo online alle domande di chi sperava in una situazione simile a Coyote vs. Acme, ha smorzato ogni speranza dichiarando: "Le mie fonti, sfortunatamente, non si aspetta che il film della supereroina venga mai mostrato".

Il film dedicato a Batgirl era nelle ultime fasi di post-produzione quando è stato compiuto l'annuncio dei due studios e, secondo alcune indiscrezioni, la scelta è stata compiuta dopo alcune proiezioni test dai risultati insoddisfacenti. Il lungometraggio è quindi in una situazione molto diversa dal progetto che univa animazione e riprese live-action che aveva convinto il fortunato pubblico che lo aveva visto in anteprima.