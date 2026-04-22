Coyote vs Acme: nel trailer la lotta in tribunale prende il via

La commedia con protagonisti Will Forte e John Cena, dopo molti ostacoli, approderà finalmente nelle sale americane in estate.

Il 28 agosto arriverà nelle sale americane il film Coyote vs. Acme, la commedia inizialmente prodotta da Warner Bros che è riuscita a ottenere una distribuzione nelle sale grazie a Ketchup Entertainment dopo molte trattative e polemiche online.

Il progetto, di cui ora è stato condiviso online il primo trailer, unisce scene realizzate grazie all'animazione e riprese live-action.

Cosa mostra il trailer della commedia

Nel trailer di Coyote vs. Acme si vede quello che accade quando Willy il Coyote fallisce uno dei suoi tanti tentativi di catturare Beep Beep a causa del malfunzionamento di un prodotto targato Acme e, successivamente, si imbatte in un video in cui un avvocato sostiene che l'azienda stia comportandosi in modo scorretto e illegale con i suoi clienti. Un'agguerrita causa legale prende così il via in tribunale, dalle conseguenze inaspettate.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato Coyote vs. Acme

Diretto da Dave Green, il film vanta un cast che comprende, oltre a Will Forte, anche Lana Condor, Tone Bell, Martha Kelly e John Cena.

La sceneggiatura è firmata da Samy Burch, ispirandosi a un articolo pubblicato nel 1990 tra le pagine del The New Yorker e in cui si immaginava una possibile causa contro Acme.

Le riprese live action si fondono con sequenze animate con al centro i personaggi dei Looney Tunes, tra cui anche Bugs Bunny, Titti e il gatto Silvestro.

Coyote vs. Acme era stato sviluppato per HBO Max con un budget di circa 70 milioni di dollari, ma Warner Bros aveva poi deciso di non farlo uscire negli schermi nel 2023 richiedere una detrazione fiscale di 30 milioni di dollari, scelta su cui ironizzava il primo teaser.

Nel 2025 Ketchup Entertainment ha quindi ottenuto i diritti per la commedia, con un investimento di circa 50 milioni di dollari.