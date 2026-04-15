Coyote vs Acme: il teaser del film trolla Warner Bros

Coyote vs. Acme arriverà nei cinema americani ad agosto e il teaser, ideato per svelare quando arriverà online il primo trailer, 'trolla' Warner Bros, lo studio che aveva cancellato il film. Il progetto, dopo una lunga attesa, riuscirà ad approdare sul grande schermo grazie all'accordo stretto circa un anno fa dopo numerosi ostacoli.
Cosa mostra il teaser di Coyote vs. Acme
Il teaser è stato condiviso da Ketchup Entertainment in occasione del Tax Day, che negli Stati Uniti è il 15 aprile. Nel video Willy il Coyote appare per annunciare che il trailer del film Coyote vs. Acme verrà diffuso la prossima settimana.
Il simpatico personaggio, con un cartello, augura Buon Tax Day e sul retro c'è scritto Check Your Write-Offs, ovvero Controlla le tue detrazioni fiscali.
La frase fa riferimento alla controversa decisione che aveva compiuto Warner Bros di richiedere una detrazione fiscale di 30 milioni di dollari sul film, che aveva un budget di 70 milioni, invece di distribuirlo.
Nel mese di novembre 2023 lo studio ha poi deciso di permettere ai filmmaker di vendere il film a un altro distributore, riuscendo poi a ottenere un'uscita nelle sale grazie a Ketchup Entertainment.
Cosa racconterà Coyote vs. Acme
Diretto da Dave Green, il film vanta un cast che comprende, oltre a Will Forte, anche Lana Condor, Tone Bell, Martha Kelly e John Cena. La sceneggiatura è firmata dalla candidata all'Oscar Samy Burch, mentre tra i produttori spicca il nome di James Gunn.
Al centro della trama ci sarà Willy il Coyote che, dopo che i prodotti Acme lo tradiscono ancora una volta nel suo tentativo di catturare Beep Beep, decide di assumere un avvocato (Will Forte) per fare causa ad Acme Corporation. In tribunale ci sarà l'ex capo (John Cena) del legale scelto da Willy, dando vita a un'agguerrita battaglia.