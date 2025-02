Coyote Vs Acme, Will Forte stufo della Warner Bros: "Se penso alla cancellazione mi ribolle il sangue"

Will Forte non ha nascosto la sua opinione sul fatto che Coyote vs. Acme non vedrà mai la luce di una sala cinematografica.

In una recente intervista concessa a MovieWeb, a Forte è stato chiesto cosa ne pensasse del film che la Warner Bros. ha accantonato un anno dopo la fine delle riprese esclusivamente per motivi fiscali. Il film, un ibrido tra animazione in CGI e live-action, era interpretato anche da John Cena e aveva come produttore esecutivo James Gunn, che aveva anche lavorato alla sceneggiatura.

"Il mio pensiero è che è una fottuta stronzata", ha risposto scherzosamente Forte prima di diventare più serio, aggiungendo: "È un film così delizioso. Avrebbe meritato molto di più... Non so dirvi perché sia stata presa la decisione di non distribuirlo, ma mi fa ribollire il sangue e vi ringrazio per avermelo chiesto perché mi piace parlare del film".

The Last Man on Earth: Will Forte e Kristen Schaal in una scena della première Is There Anybody Out There?

Forte ha poi spiegato che non vuole "che la gente dimentichi quello che hanno fatto a questo film. Apprezzo che ci abbiano permesso di realizzarlo, ma non lasciateci ripetere questa cosa dove ci innamoriamo di un progetto che poi non viene distribuito. Voglio dire, capirei se il film facesse schifo, ma è davvero bello".

La conferma che il film non sarebbe uscito nelle sale è arrivata dalla Warner Bros. nel novembre 2023. "Con il rilancio della Warner Bros. Pictures Animation a giugno, lo studio ha modificato la sua strategia globale per concentrarsi sulle uscite in sala", ha dichiarato un portavoce del WB Motion Picture Group. Si stima che l'intera produzione del film sia costata 72 milioni di dollari.

Dopo aver visto Coyote vs. Acme, Forte aveva condiviso una dichiarazione a sostegno della pellicola: "Sentite, quando si tratta di affari hollywoodiani, non so un cazzo di niente. Anche quando un film viene ricevuto molto bene (come il nostro), non c'è garanzia che sarà un successo. E alla fine della giornata, le persone che hanno pagato per questo film possono ovviamente farne quello che vogliono. Non significa che debba piacermi (io lo odio, cazzo). O essere d'accordo con esso. E non significa che questo film sia meno che magnifico".