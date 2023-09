Coup de Chance: stasera Woody Allen saluterà il pubblico del The Space prima della proiezione

L'appuntamento con Woody Allen e il saluto al pubblico dei cinema The Space è fissato in occasione dello spettacolo delle ore 20.30 di Coup de Chance, la proiezione sarà in versione originale in francese con i sottotitoli in italiano.

Presentato all'ottantesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia, arriva in anteprima nei The Space Cinema l'ultimo film di Woody Allen, Coup de chance. L'appuntamento è per oggi, venerdì 15 settembre. Prima dello spettacolo delle ore 20.30, il regista sarà in collegamento in diretta e, dopo i saluti, Coup de chance sarà proiettato in versione originale in francese, con i sottotitoli in italiano.

Coup de chance: Woody Allen approda al Lido di Venezia 2023

Come rivela la nostra recensione di Coup de chance, Woody Allen torna a esplorare alcuni dei suoi temi più cari: il rapporto tra sentimenti e razionalità, la connessione tra il caso e la fortuna. Coup de chance racconta la storia di Fanny e Jean, apparentemente la coppia ideale. I due hanno una carriera redditizia, un meraviglioso appartamento a Parigi e il loro amore sembra non risentire del tempo che passa. Un giorno, però, Fanny incontra Alain, un ex compagno di liceo, ora scrittore, da sempre innamorato di lei: è così che la donna riscopre passioni adolescenziali che credeva sopite, mettendo in discussione la sua vita perfetta.

Coup de chance, Woody Allen: "La morte non si sconfigge, ma il segreto è non pensarci"

Per assistere all'anteprima di Coup the chance con il saluto al pubblico di Woody Allen è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: www.thespacecinema.it/film/coup-de-chance-vo; oppure via App ufficiale The Space Cinema. Il collegamento non è previsto nei seguenti multisala del circuito: Salerno, Napoli, Bari, Genova.