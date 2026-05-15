Un colpo di fortuna stasera su Rai 3: trama e cast del film di Woody Allen

Stasera su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna", l'ultimo film diretto da Woody Allen tra suspense, relazioni e destino. Ecco la trama completa e il cast protagonista della pellicola.

Appuntamento imperdibile per gli amanti del grande cinema: stasera, venerdì 15 maggio alle 21:20 su Rai 3, va in onda in prima visione assoluta Un colpo di fortuna (Coup de chance). La pellicola, inserita nel ciclo Il grande cinema d'autore, rappresenta il 51° film scritto e diretto da Woody Allen ed è stata presentata con grande successo fuori concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

La trama di Un colpo di fortuna: tra amore, segreti e delitto

Al centro della storia troviamo Fanny e Jean, una coppia apparentemente perfetta. Sono ricchi, realizzati, innamorati e vivono in uno splendido appartamento in uno dei quartieri più esclusivi di Parigi.

Melvil Poupaud e Lou de Laâge

La loro vita da cartolina viene però sconvolta dal "caso": Fanny incontra accidentalmente Alain, un suo ex compagno di liceo. Tra i due scatta una scintilla irrefrenabile che li spinge a diventare sempre più intimi. Quando il gelosissimo Jean scopre la relazione, decide di eliminare il rivale. Ma il destino, si sa, ha sempre in serbo l'ultima parola.

Una "virata" parigina di Woody Allen tra commedia e giallo

Con questo lavoro, il grande autore newyorkese si mette nuovamente in gioco: non solo ambienta la storia a Parigi, ma decide di girare l'intero film in lingua francese (una novità assoluta nella sua lunghissima carriera).

Un colpo di fortuna: Niels Schneider in una foto

Il tema centrale del film

Quanto contano il caso e la fortuna nelle nostre esistenze? Allen risponde a questa domanda mantenendo un perfetto equilibrio tra la commedia sentimentale e l'intreccio giallo, regalando al pubblico un film veloce, luminoso e ricco di fascino esotico. Nel prestigioso cast, oltre ai giovani protagonisti, spicca anche la presenza di Valérie Lemercier.

Cast completo di Un colpo di fortuna: interpreti e personaggi