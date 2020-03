Coronavirus: Gandalf e Frodo commentano l'emergenza sanitaria nel nostro doppiaggio parodia (VIDEO)

Oggi, per analizzare l'emergenza Coronavirus vissuta dall'Italia in questi giorni così delicati, abbiamo deciso di prendere in prestito una scena de Il Signore degli Anelli, quella in cui Gandalf e Frodo commentano la figura di Gollum, per il nostro nuovo doppiaggio parodia.

Sono giorni strani. Giorni di tensione, preoccupazione e sacrifici. Noi di Movieplayer crediamo che anche in queste occasioni il cinema possa essere una preziosa ancora di salvezza. Non solo in quanto fonte di distrazione, ma perché le grandi storie riescono sempre a mettere un po' di ordine in mezzo al caos. E non c'è storia più grande de Il Signore degli Anelli, l'epica trilogia di Peter Jackson che ha adattato a meraviglia lo splendido racconto di J.R.R. Tolkien.

Il nostro doppiaggio sul Coronavirus è stato realizzato con un pizzico di ironia (che è un'altra ancora di salvezza), ma con un tono diverso dal solito, meno scanzonato, a metà strada tra il serio e il faceto. E allora ecco a voi il nostro ridoppiaggio (a cura di Giuseppe Grossi, Michele Di Pasquale e Gabriele Scarcelli) in cui abbiamo parafrasato le sagge parole di Gandalf sperando che servano come piccolo spunto di riflessione.