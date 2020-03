Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro per la terapia intensiva del San Raffaele

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una donazione di 100mila euro ed avviato una raccolta fondi per aumentare il numero dei posti in terapia intensiva del San Raffaele.

Chiara Ferragni e Fedez hanno donato 100mila euro per l'emergenza Coronavirus. La coppia ha destinato la cifra all'Ospedale San Raffaele di Milano, lanciando anche una raccolta fondi destinata ad aumentare i posti letto in terapia intensiva.

Chiara Ferragni e Fedez, hanno pubblicato un video su Instagram in cui informano di aver lanciato una raccolta fondi per la creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia dell'Ospedale di San Raffaele di Milano. Nel post si legge: "Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell'ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l'emergenza sanitaria del Coronavirus".

Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato la raccolta in collaborazione con il professor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. I due hanno donato centomila euro. Tutti possono aderire alla raccolta fondi collegandosi al sito gofundme, la donazione minima è di 5 euro. Fedez invita il mondo dello spettacolo, del web ed i brand che li sponsorizzano, ad unirsi a questa iniziativa.

il professor Alberto Zangrillo ha ringraziato per l'iniziativa lanciata da Chiara Ferragni e Fedez "E' un contributo concreto che apprezziamo moltissimo e che speriamo sia di esempio per molti" - ha dichiarato - "Noi continuiamo la nostra battaglia, che vinceremo, contro questa emergenza straordinaria, dove le terapie intensive rappresentano l'unica possibilità di guarigione per i pazienti più gravi".