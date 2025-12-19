'Sistema Signorini', Davide Donadei minacciato dopo le rivelazioni: “Pubblicate, non ho nulla da nascondere”

Negli ultimi giorni il cosiddetto "caso Signorini" sta facendo parlare tutto il mondo dello spettacolo. Tra pettegolezzi, rivelazioni e presunti contatti privati raccontati da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, a emergere c'è anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

I dialoghi tra Alfonso Signorini e Davide Donadei

In un'intervista a Fanpage, Donadei ha voluto chiarire subito la sua posizione. Ha raccontato di aver scambiato qualche messaggio con Alfonso Signorini, ma ha precisato che non si è mai trattato di dialoghi sessualmente espliciti e che nulla ha a che vedere con quanto pubblicato da Corona su Antonio Medugno e confermato dal suo manager, il cosiddetto "caso zero" del presunto "sistema Signorini".

Interessante il dettaglio sul cambio di tono nelle chat: secondo quanto riferito dall'ex gieffino, quando Signorini ha scoperto che Davide proveniva da un programma di Maria De Filippi (inizialmente lo credeva concorrente di MasterChef Italia), il dialogo è diventato più professionale e meno confidenziale.

Lo sfogo su Instagram e le minacce ricevute da Davide

Ieri sera, in una serie di storie pubblicate su Instagram, Donadei ha voluto anche prendere le distanze da Corona e dai pettegolezzi: "il modus operandi di d Fabrizio è ormai noto a tutti, ma io non mi lascio trascinare in questa corrida". Il suo ingresso al Grande Fratello Vip, dice, è avvenuto tramite regolare provino.

I messaggi con Signorini erano esclusivamente goliardici, spesso guidati dal suo ex agente. "Io non mi lascio coinvolgere da pettegolezzi da osteria e di basso fondo. Lo scambio di messaggi con Signorini è stato esclusivamente goliardico, e per la maggior parte delle volte a guidare le conversazioni era il mio ex manager."

Non sono mancate le presunte minacce, secondo quanto racconta Davide Donadei: "Qualcuno mi ha minacciato dicendo di avere chat, foto e video su di me da pubblicare. Se pensa di intimidirmi, ha sbagliato soggetto: che si pubblichi pure. Io non ho nulla da nascondere. Concludo dicendo che non sono manipolabile, non sono acquistabile e vado avanti a testa alta. Sono prima di tutto un imprenditore: la tv mi ha dato notorietà, ma la mia vita corre su binari concreti, fatti di lavoro, impegno e professionalità."