Contagion: Kate Winslet non vuole che i suoi amici guardino il film

All'inizio dell'emergenza sanitaria il pubblico ha riscoperto Contagion, film di Steven Soderbergh del 2011 che descrive una pandemia in tutto e per tutto simile a quella che attanaglia il mondo. Kate Winslet, tra le star della pellicola, non vuole però che i suoi amici guardino il film.

Kate Winslet in Contagion, di Steven Soderbergh

In Contagion, Kate Winslet interpreta la Dottoressa Erin Mears, dipendente dell'Epidemic Intelligence Service. L'attrice fa parte di un cast stellare che include Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Marion Cotillard. A sorpresa, però, l'attrice inglese non ha ancora visto il film completo e non lo proporrebbe ai suoi amici per via del contenuto, come ha svelato a EW:

"Ho detto loro, 'Non guardate il film! Vi spaventerà fottutamente.' La storia è accurata in modo allarmante. Abbiamo lavorato con un incredibile team di persone in collaborazione con il CDC, che si è occupato della consulenza quotidiana per il film e ci ha fornito incredibili informazioni, aiutandoci a ritrarre il virus con lo sceneggiatore Scott Burns".

Contagion si è servito della consulenza di medici e infettivologi e ha ricostruito la genesi di una pandemia nel modo più accurato possibile tanto da risultare paventoso agli occhi degli spettatori odierni che si trovano a fronteggiare una situazione simile a quella dipinta dal film. Per questo motivo, Kate Winslet ha invitato gli amici a non guardare il film per non angosciarsi più del dovuto.

