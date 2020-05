Contagion, il film e i commenti sui social, tra terrorismo psicologico e complotti

La messa in onda di Contagion ha scatenato un vero e proprio assembramento sui social, tra i commenti sul film c'è chi vede il complotto e chi una scelta poco opportuna; non manca però l'ironia.

Contagion va in onda su Canale 5 e sui social si scatena l'inferno: la messa in onda del film ha scatenato i commenti e le polemiche sulle numerose e inquietanti analogie tra il film di Steven Soderbergh e la realtà che stiamo vivendo, ovvero una pandemia da Covid-19 che oltre ad aver fatto un numero impressionante di vittime ci costringe in casa da due mesi.

In Contagion, uscito nel 2011, una donna torna negli USA da un viaggio di lavoro ad Hong Kong e inizia a stare male, ma attribuisce il tutto al jet lag. Morirà al pronto soccorso, e i medici non sanno spiegarsi cosa le sia accaduto. Nel giro di pochi giorni altre persone accusano gli stessi sintomi: tosse secca e febbre, seguita da ischemie, emorragia cerebrale e in ultimo la morte. A Minneapolis, Chicago, Londra, Parigi, Tokyo e Hong Kong i numeri delle vittime si moltiplicano in breve tempo: da un caso si passa a quattro poi a sedici, poi a centinaia, migliaia. Il contagio supera ogni confine.

Gli utenti su Twitter si sono nettamente divisi per tematiche di pensiero. Da una parte i complottisti, dall'altra chi ha trovato inopportuna la messa in onda del film alla vigilia della Fase 2 e in generale in questo periodo. Evidentemente questi ultimi non sanno che una psicologa ha consigliato la visione di Contagion come terapeutica, per chi sta affrontando questa situazione. Ecco alcuni commenti.

C'è chi ha le sue teorie e le sue certezze e chi dei complottisti non si è ancora stufato al punto di rinunciare a dirgliene quattro.

Storia tristissima:



Esiste gente che crede che gli autori di questo film del 2011 sapessero del #covid19 #contagion pic.twitter.com/wG9WKZtc8p — Warp Ten (@WarpTen10) May 2, 2020

#BillGates prima ha fatto in modo di creare virus informatici che incasinavano windows e necessitavano di continui antivirus, poi ha ripetuto il tutto con cavie umane. #satanismo #Contagion #ITALEXIT — Giorgio ® 🇮🇹✝🇮🇹#ConteDimettiti (@jure_66) May 2, 2020

Invito quelli che sostengono che il film #CONTAGION debba farci riflettere su #covid19 a:continuare a stare casa(anche dopo il #4maggio) cedere il proprio lavoro a chi l'ha perso e farsi iniettare il vaccino di #killbill #gates appena possibile.SENZA ROMPERCI IL CZ! #liberitutti — N E P H I (@Nephi77) May 2, 2020

Ecco uno dei motivi per i quali trasmettere #Contagion ieri sera non è stata proprio un'ottima idea pic.twitter.com/tzzI6a6AZY — BiancaMia ❄️ (@BiancaMia__) May 2, 2020

Io mentre prego che questo film non contribuisca ad aumentare le teorie dei complottisti#Contagion pic.twitter.com/dA8tLTm50A — Carmen 🌻 (@spicyredwine) May 1, 2020

Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia DURANTE UNA PANDEMIA.

Cioè è come vedere The Flight in aereo. #contagion pic.twitter.com/v7DfzFfGGc — Sia💕 (@ShakeAllOff) May 1, 2020

Ci sono quelli che non hanno voluto vedere Contagion e chi invece si chiede se almeno alla fine del film a qualcuno dei protagonisti arrivino i famosi 600 euro elargiti dall'INPS. E a proposito, qui parliamo del significato del finale di Contagion.

Non ho visto #Contagion perché di paranoie ne ho già in abbondanza. — Flo (@RosamariaMamone) May 2, 2020

scusate ieri non ho visto #Contagion per non avere spoiler nella vita reale — evitativo (@ohpako) May 2, 2020

Ho visto tutto #Contagion

Alla fine il #bonus600 non arriva — Samantaˢ J. Zampieri※ (@samantajzamperi) May 2, 2020

#Contagion l’ho visto anni fa e al momento non ho necessità di rivederlo perché come seconda visione è sufficiente guardarmi attorno e leggere quel che accade nel mondo — Simona (@SimonaRutDiba) May 2, 2020

Io ieri sera non ho visto #Contagion

Penso di essere uno dei pochi qui..

Chiedo se posso restare lo stesso.#Grazie — Gianni® (@GianniJ08) May 2, 2020

Noi che abbiamo aspettato la fine del film per capire se riusciremo a sopravvivere#Contagion pic.twitter.com/Dw11UDqX2p — Carmen 🌻 (@spicyredwine) May 1, 2020

Molti hanno sottolineato che la scelta di mandare in onda Contagion su Mediaset a pochi giorni dall'inizio della Fase 2 non è casuale. Il film è stato trasmesso per farci paura, sostengono alcuni, o comunque per invitarci ad una condotta prudente a partire dal 4 maggio.

Leggo titoloni sulla scelta di mandare in onda #Contagion a pochi giorni dalla parziale riapertura, e mi ricordo del caso The Day After Tomorrow nel 2015. La differenza è che del cambiamento climatico apparentemente non fregava a nessuno ai tempi. https://t.co/sTAHW7bNVh — Un Crossplanete (@crossplanete) May 2, 2020

Ma perché polemizzare pure per aver trasmesso un ottimo film, di un ottimo regista del tutto a tema col periodo che stiamo vivendo? Dovevano darlo a Natale? #Contagion — Davi De (@davided81) May 2, 2020

Guarda caso ieri sera in TV prima serata un film tranquillizzante #contagion tanto per mettere un po più di cagarella alla gente prima del 04 maggio scelta casuale perché "il Marchese del Grillo non era disponibile " — Fabrizio Lizzori (@FabrizioLizzori) May 2, 2020

Mandare in onda questo film poco prima dell'inizio della #Fase2

È terrorismo mediatico per persone sensibili.



Ps:

Ricordatevi che all'inizio del film, per sconfiggere il #virus

Non consigliavano di abbraciare le persone.#abbracciauncinese #mangiacinese #Contagion — Alessandra (@Alessandra__bb) May 2, 2020

A pensar male si fa peccato ma... Secondo me la messa in onda di #Contagion è stata funzionale a mantenere vivo il terrore generalizzato nella popolazione italiana alla vigilia del 4 maggio. Mentre il altri paesi ripartono alla grande, con prudenza, coraggio e sudore. #tvtalk — Stegosauro🌍 (@Stegosauro) May 2, 2020

Poi c'è chi si stupisce (e rabbrividisce) per le coincidenze e le analogie tra le scene del film e l'evoluzione della vera pandemia da Covid-19. Gli "andrà tutto bene", il fatto di essere in zona rossa anche nel film, la scena dei camion militari, le fosse comuni e altri dettagli sconcertanti. Accanto a questa categoria di spettatori, si affianca quella dei "masochisti", ovvero quelli che hanno voluto guardare Contagion pur sapendo che si sarebbero fatti del male.

#contagion

2011: è solo 2020: è solo

un film la realtà pic.twitter.com/QilESvN9ik — benni (@benedettammi) May 1, 2020

•

E comunque io sono ancora traumatizzata dall’immagine dei camion di ieri di #Contagion #coinvidenze pic.twitter.com/H6Qw5yfsFu — F a b i a n a (@nondirmelo) May 2, 2020

Incredibile...anche qua la prima cosa che viene fatta è chiudere le scuole #contagion — *Vale*💙 (@AnsiaCiVede) May 2, 2020

È appena iniziato ed è già sconvolgente quanto sia tutto identico.. #contagion — *Vale*💙 (@AnsiaCiVede) May 2, 2020

Il film #Contagion non mi ha fatto chiudere occhio. Troppo realistico e pensare che é datato 2011. Se l avessi visto 9 anni fa avrei sorriso dicendo ' la solita americanata" invece un par de ⚾️⚾️ — nicole_mari ❣🍭🍬🌈 (@nicole__mari) May 2, 2020

Ieri sera mi sono fatto del male, ho visto il film #Contagion su #Canale5, una storia di un #virus proveniente dalla Cina che infetta tutto il mondo. Praticamente sembrava di vedere uno dei tg di questi giorni; e pensare che il film è stato fatto nel 2011. Sapevano già tutto !!! — Moreno Borsalino (@mborsalino) May 2, 2020

Quando nel film rubano anche la nostra frase celebre “Andrà tutto bene” #Contagion pic.twitter.com/UCea2o4Lve — dayana (@dayana906510021) May 1, 2020

Io vedo troppe coincidenze #contagion :

Cina

Pipistrelli

Solo un’influenza

Nessuno deve sapere nulla

Mascherine

Quarantena

Assalto ai supermercati

Camion militari con bare

Complittisti arma biologica

Andrà tutto bene

Fosse comuni

Vaccino su scimmie pic.twitter.com/mKEJayma8T — dayana (@dayana906510021) May 1, 2020

#Contagion

Io che guardo il film e sento pipistrello, tosse, vedo gente che muore, asintomatici che contagiano. pic.twitter.com/jEyTAt3WPk — Éclair🖤me ne frego ullallà (@eclair_who) May 1, 2020

Quindi oltre 3milioni di italiani, me compreso, si sono 'divertiti' ieri sera a vedere #contagion su #canale5 c'è del sadismo in tutto ciò? #coronavirus #COVID19 — Giancarlo Salemi (@giancasalemi) May 2, 2020

Io sto pensando ancora a quei maialini alla fine del film 🥺#contagion — CRISTIANA 💋 (@cristianaprato) May 2, 2020

Tra gli spettatori di Contagion ci sono quelli che al contrario, sono talmente abituati alla pandemia che sottolineano le divergenze più importanti, quelle relative alla situazione italiana. Conte dov'è? E De Luca? E i reportage della Botteri?

#contagion comunque mancavano la parte con la gente che cantava e ballava nei balconi e quella in cui tutti diventano chef e pasticcieri tipo masterchef pic.twitter.com/j95n2diNLk — giangiacomo luisi (@luisiele) May 2, 2020

#contagion Comunque in questo film manca un pezzo importante: GLI ITALIANI CHE CERCANO IL LIEVITO pic.twitter.com/gj7pCVCpl7 — Chiara Feleppa (@feleppa_chiara) May 1, 2020