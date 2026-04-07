Contagion, il sequel non si farà, Steven Soderbergh: "Avevamo un'idea terrificante data la circostanza unica"

Contagion è passato da thriller medico quasi ignorato a fenomeno globale durante la pandemia. E proprio quando il mondo sembrava pronto a un seguito, arriva una risposta netta dal regista.

Dopo anni di speculazioni, Steven Soderbergh conferma che il sequel di Contagion non vedrà mai la luce. Nonostante idee "terrificanti" sviluppate con Scott Z. Burns, il regista ritiene impossibile replicare l'impatto unico del film originale.

Contagion, quando la realtà supera il cinema

Nel 2011, Contagion arrivava nelle sale come un thriller scientifico firmato da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns, raccontando la diffusione di un virus letale e la corsa contro il tempo per fermarlo. All'epoca, il film fu apprezzato, ma non travolgente. Poi è arrivato il 2020 e con esso una realtà che sembrava uscita direttamente da quella sceneggiatura.

Una scena di Contagion di Steven Soderbergh

Nel giro di poche settimane, il film è passato dall'essere una presenza marginale nel catalogo Warner Bros. a diventare uno dei titoli più visti. La sua ascesa è stata quasi virale: settimo posto su iTunes, un'impennata delle visualizzazioni online e persino un aumento del 5.000% nelle ricerche su siti pirata. Un caso raro in cui il pubblico torna a un'opera non per nostalgia, ma per trovare risposte - o almeno una forma narrativa - a ciò che sta vivendo.

La forza di Contagion risiede proprio nella sua costruzione chirurgica: una narrazione corale, asciutta, che non cerca spettacolarizzazione ma verosimiglianza. Il virus fittizio MEV-1, con origine asiatica e trasmissione per contatto, si diffonde con una rapidità spietata, portando a 26 milioni di morti. Numeri e dinamiche che, riletti dopo la pandemia, hanno assunto un peso completamente diverso.

E proprio questo legame con un momento storico così preciso ha alimentato, negli anni successivi, il desiderio di un sequel. Anche perché lo stesso Soderbergh aveva lasciato intendere di aver sviluppato, insieme a Burns, un'idea "terrificante" per continuare la storia. Un concept talmente potente da essere esplorato persino in una serie Audible, segno che il progetto non era solo una suggestione.

Perché Contagion 2 non esisterà

Eppure, proprio quando tutto sembrava allineato per un ritorno, arriva la frenata definitiva. Steven Soderbergh ha chiarito che il sequel non si farà. Non per mancanza di idee, ma per una questione più sottile: l'impossibilità di replicare un equilibrio così unico.

Matt Damon in Contagion

"Scott e io abbiamo giocato un po' con delle idee. Ma per me sarebbe difficile tornare su quel concetto, perché era una circostanza davvero unica. David Lean parlava del non uscire due volte dallo stesso buco. Non so come evitare la sensazione di averlo già fatto." Una dichiarazione che suona quasi come una riflessione sul cinema contemporaneo, spesso incline a inseguire sequel e franchise.

Il paradosso è evidente: Soderbergh stesso ha lavorato su saghe come Ocean's e Magic Mike, eppure qui sceglie di fermarsi. Forse perché Contagion non è solo un film, ma un punto di incontro irripetibile tra finzione e realtà. Riprenderlo significherebbe confrontarsi con un'esperienza collettiva che il pubblico ha già vissuto sulla propria pelle.

Nel frattempo, il regista guarda avanti. Il suo nuovo progetto, The Christophers, è in uscita, mentre il prossimo passo resta ancora avvolto nel mistero. Una scelta coerente con una carriera che ha sempre privilegiato la sperimentazione rispetto alla ripetizione.

E così, mentre Hollywood continua a scavare nel proprio passato in cerca di nuovi capitoli, Contagion resta un'opera chiusa, compatta, quasi intoccabile. Non perché manchino le storie da raccontare, ma perché alcune, una volta dette, sembrano aver già trovato la loro forma definitiva.