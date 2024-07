Constantine 2, ottime notizie per tutti quelli che aspettano il sequel con Keanu Reeves

I lavori sul sequel di Constantine erano stati annunciati qualche anno fa e nel corso degli ultimi giorni sono arrivate delle novità al riguardo che faranno piacere a tutti i fan della pellicola con Keanu Reeves.

Dopo le parole pronunciate da Stephen Colbert dallo stesso attore, dal Comic-Con di San Diego è arrivata una rassicurante conferma da parte di Akiva Goldsman, sceneggiatore della pellicola originale del 2005.

Proprio come Reeves, Goldsman ha rassicurato tutti i fan che lo sviluppo del sequel sta procedendo bene e che la produzione è attualmente al lavoro sullo script: "Sta andando bene. Sto scrivendo una sceneggiatura su Constantine 2. È buona. Spero di avere presto una sceneggiatura per i miei partner", ha detto. Quando gli è stato chiesto da quanto tempo sta lavorando al progetto, Goldsman ha risposto scherzosamente con un "Sì".

Keanu Reeves e Francis Lawrence in una scena di Constantine

L'attesa per la stesura del copione del prossimo film della DC è stata più lunga del solito. In precedenza, il regista del film originale Francis Lawrence aveva ammesso che lo sciopero degli sceneggiatori dello scorso anno aveva influito in maniera determinante sul ritardo dei lavori sulla sceneggiatura di Constantine 2.

Tuttavia, le parole di Goldsman sono un'ottima notizia non solo per i fan di Constantine, ma anche per i fan della DC Comics in generale. Infatti, James Gunn sta lavorando a Superman, già uno dei film più importanti del calendario cinematografico del 2025. È anche l'inizio del nuovo DCU sul grande schermo e chissà se lo stesso Constantine di Reeves ne farà mai parte.

Nel corso del Comic-Con di San Diego è stato inoltre rivelato il nuovo logo dei DC Studios, presentato proprio da Gunn. Il regista ha scelto di non anticipare nulla del suo Superman alla manifestazione in quanto manca ancora un anno prima dell'uscita del film.