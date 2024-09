Constantine 2, Lorenzo Di Bonaventura: "Non trovo il coraggio di leggere la sceneggiatura"

Leggere la sceneggiatura di Constantine 2 richiede un certo coraggio. Ad ammetterlo è il produttore del sequel, Lorenzo di Bonaventura. Da tempo i fan premono per avere un nuovo capitolo della saga dell'indagatore dell'incubo e questa potrebbe essere la volta buona, se lo script sarà all'altezza.

A partire dal regista Francis Lawrence, passando per le star Rachel Weisz, Tilda Swinton e naturalmente al protagonista Keanu Reeves, il cast originale si è reso disponibile a fare ritorno in un sequel del cult del 2005 e adesso il produttore ha aggiornato sulla situazione.

"In questo momento la sceneggiatura è nella mia casella di posta" ha confessato il produttore a Comicbook.com. "La cosa divertente è che ho troppa paura per leggerla. Voglio davvero che il film sia bello. Probabilmente la leggerò nei prossimi giorni quando salirò su un aereo."_

Keanu Reeves si accende una sigaretta

Constantine 2 farà parte della line-up della DC di James Gunn?

Visto che Constantine 2 è ancora in fase di sviluppo, non è chiaro se verrà lanciato in seno al nuovo universo DC di James Gunn. Il franchise cinematografico prenderà il via ufficialmente con la sua prima uscita, Superman, con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Naturalmente, non tutti i film DC saranno ambientati in questo universo di supereroi, con esempi recenti come Joker: Folie a Deux e The Batman: Parte II che raccontano le proprie storie non legate ad alcuna continuità esistente. Costantine 2 rientrerebbe molto probabilmente in questa categoria.

Constantine 2, ottime notizie per tutti quelli che aspettano il sequel con Keanu Reeves

"Non lo so. Non sono coinvolto in modo così complesso come gli altri, quindi non sono sicuro dello stato in cui ci troviamo in questo momento", ha detto il produttore Lorenzo di Bonaventura nel 2023, quando gli è stato chiesto come sarà lo status del sequel nell'universo DC. Per saperne di più non ci resta che attendere.