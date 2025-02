Constantine 2: Keanu Reeves e Francis Lawrence aggiornano sullo script e sui personaggi coinvolti

Constantine 2 è da tempo in fase di sviluppo e il protagonista Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence hanno condiviso qualche aggiornamento riguardante il progetto. In occasione di una conversazione con Josh Horowitz per celebrare i 20 anni del film tratto dai fumetti della DC, i due artisti hanno condiviso qualche interessante dettaglio riguardante il sequel, che sta venendo sviluppato senza alcun legame con il DC Universe ideato da James Gunn.

Il punto sullo sviluppo del sequel

Francis Lawrence, parlando di Constantine 2, ha spiegato: "Akiva Goldsman sta scrivendo la sceneggiatura e io, Keanu Reeves e Akiva stiamo collaborando. Penso che abbiamo delle idee davvero grandiose e ne siamo super entusiasti".

Il lavoro sta procedendo e il regista ha ribadito che sono molto vicini ad avere qualcosa con cui poter iniziare a lavorare seriamente al sequel.

Reeves nel film Constantine

Il film sarà ambientato all'esterno del DC Universe su cui stanno lavorando James Gunn e Peter Safran e farà invece parte dell'Elseworlds.

L'interprete dell'esperto dell'occulto ha quindi aggiunto: "Con quello a cui Akiva e Francis hanno pensato e con le idee sviluppate, non vedo l'ora di interpretare questo tizio".

Nuovi update su Constantine 2

Lawrence ha quindi spiegato il motivo per cui sono passati 20 anni dall'arrivo nelle sale di Constantine prima di iniziare a lavorare al sequel: "Abbiamo affrontato molti ostacoli prevalentemente legati ai cambiamenti avvenuti nello studio, ovvero Warner Brothers e DC".

Francis ha successivamente anticipato che ci sarà probabilmente l'opportunità di far ritornare in scena anche alcuni personaggi apparsi nel primo film oltre a John Constantine. Nel cast del lungometraggio c'erano ad esempio Tilda Swinton nel ruolo di Gabriel, Peter Stormare in quello di Lucifer, e Rachel Weisz che aveva interpretato Angela Dodson.