Constantine 2, a che punto è il sequel? Keanu Reeves aggiorna sul progetto

Subito dopo il successo di Matrix e prima della sua rinascita con il franchise di John Wick, Keanu Reeves è stato anche Constantine, nell'omonimo film di Francis Lawrence uscito nel 2005. Qualche anno fa si era parlato con insistenza di un sequel in fase di sviluppo, ma da diversi mesi non se ne sono avute notizie, fino ad ora.

Reeves è apparso ieri sera al The Late Show with Steven Colbert dove ha ringraziato il conduttore per aver contribuito a far sì che i lavori sul sequel ripartissero. Sebbene Constantine 2 non sia ancora pronto per un eventuale inizio di riprese, l'attore ha confermato che la sceneggiatura è in fase di scrittura.

"I no che ci venivano detto hanno iniziato a diventare dei forse e quei forse sono poi diventati dei sì... e ora sono in attesa di una sceneggiatura", ha dichiarato Reeves, che tornerebbe così nel ruolo a vent'anni di distanza dal film originale.

Keanu Reeves in una scena del film Constantine

L'attesa per la stesura del copione del prossimo film della DC è più lunga di quanto si possa desiderare. Il regista Francis Lawrence ha ammesso che lo sciopero degli sceneggiatori dello scorso anno è stata la ragione principale del ritardo dei lavori sulla sceneggiatura di Constantine 2.

Quest'ultima è attualmente affidata allo sceneggiatore Akiva Goldsman. Lo stesso Goldsman sta lavorando anche alla sceneggiatura del prossimo sequel di Io sono leggenda con Michael B. Jordan, quindi la sua agenda è piuttosto piena. In base alle dichiarazioni di Goldsman e a quelle di Keanu, il film è in sviluppo, ma non è chiaro quando inizieranno le riprese.

Questa è un'ottima notizia non solo per i fan di Constantine, ma anche per i fan della DC Comics in generale. Infatti, James Gunn sta lavorando a Superman, già uno dei film più importanti del calendario cinematografico del 2025. È anche l'inizio del nuovo DCU sul grande schermo e chissà se lo stesso Constantine di Reeves ne farà mai parte.