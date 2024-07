Creature Commandos: il teaser trailer mostrato al Comic-Con è un primo sguardo al DCU e al logo dei DC Studios

Il San Diego Comic-Con di quest'anno ha riservato ai fan un'anteprima entusiasmante dell'universo DC. Durante il panel "Jim Lee & Friends", i presenti hanno avuto il privilegio di assistere al primo teaser trailer di "Creature Commandos", la nuova serie animata di DC Studios che debutterà su Max a dicembre. Insieme al trailer, è stato anche svelato il nuovo logo ufficiale di DC Studios, un omaggio alla ricca storia di DC Comics.

San Diego Comic-Con 2024: "Creature Commandos" e il Nuovo Logo di DC Studios

Il presidente e direttore creativo di DC Comics, Jim Lee, ha introdotto la sorpresa insieme a un saluto speciale del filmmaker e co-presidente di DC Studios, James Gunn. Gunn ha voluto che i fan del Comic-Con fossero i primi al mondo a vedere il teaser della serie di sette episodi. Il nuovo logo di DC Studios, progettato da Milton Glaser, celebre per il logo "I Love NY", rende omaggio al design utilizzato da DC dal 1977 al 2005.

Il trailer di "Creature Commandos" introduce, invece, la Task Force M, conosciuta anche come "Task Force Monster". La trama prevede che, a seguito di un divieto del Congresso che impedisce ad Amanda Waller di utilizzare esseri umani, la temibile leader opta per un team di creature mostruose. La serie seguirà una squadra segreta di mostri incarcerati, reclutati per missioni troppo pericolose per gli esseri umani. Come recita la logline ufficiale: "Quando tutto il resto fallisce... loro sono la tua ultima, peggior opzione."

Il cast di "Creature Commandos" include Steve Agee come Economos, Maria Bakalova come Principessa Ilana, Anya Chalotra come Circe, Zoe Chao come Nina Mazursky, Frank Grillo come Rick Flag Sr., Sean Gunn come GI Robot e Weasel, David Harbour come Frankenstein, Alan Tudyk come Dr. Phosphorus, Indira Varma come The Bride e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.

"Creature Commandos" debutterà su Max a dicembre, segnando l'inizio di una nuova era per l'universo DC, dove mostri e eroi si uniranno per affrontare le sfide più pericolose.