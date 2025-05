Constantine 2, ancora guai per il sequel: ecco perché Keanu Reeves non è contento

All'inizio di quest'anno, Francis Lawrence, regista di Constantine, aveva fornito un promettente aggiornamento sul sequel, e sembrava accennare a un imminente annuncio ufficiale in arrivo.

"Dirò che siamo più vicini che mai a poter fare un sequel, il che è una cosa fantastica", aveva dichiarato Lawrence a Collider. "Abbiamo qualcosa di veramente forte in cantiere", aveva detto prima di aggiungere che lui e Keanu Reeves erano "super, super eccitati al riguardo".

A quanto si sa, l'autore del film originale Akiva Goldsman ha dato gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura. Lawrence dovrebbe tornare alla regia e, naturalmente, Reeves riprendere il ruolo di protagonista. Inoltre, pare che J.J. Abrams sarà produttore e consulente creativo del film.

Keanu Reeves non è felice della direzione presa dalla storia

Keanu Reeves in una scena di Constantine

Tuttavia, ci sono anche cattive notizie. Secondo quanto scritto da World of Reel sono emersi alcuni importanti aggiornamenti su Constantine 2 e questi non sono affatto buoni. Il problema sarebbe di quelli seri e da non sottovalutare, tanto che potrebbe mettere la parola fine allo sviluppo del sequel.

Constantine: un'immagine del film

In un'intervista a The Direct, l'attore Peter Stormare, che nel primo Constantine interpretava Lucifero, ha rivelato che finora ci sono stati "molti tira e molla" all'interno della produzione e che Reeves "non è molto contento delle sceneggiature". Stormare ha aggiunto che Reeves aveva immaginato che il film fosse ancora una volta incentrato "su demoni e persone normali", e la sua paura è che la sceneggiatura si sia allontanata troppo da quell'idea centrale. Ieri, invece, abbiamo visto Keanu Reeves nei panni di un angelo nel trailer di Good Fortune, la nuova commedia di Aziz Ansari.

"Ci sono stati un sacco di tira e molla, perché... Credo che Keanu [Reeves], che conosco molto bene, non sia molto contento della sceneggiatura [...] Ma per fare un sequel, gli studios vogliono avere, sai, macchine che volano in aria. Vogliono gente con le infradito che combatte in scene d'azione [...] Penso che Keanu voglia fare un sequel che sia molto più vicino al primo", ha dichiarato Stormare.