Constantine 2, Keanu Reeves ci spera, e conferma: "Ne ho parlato con James Gunn"

Keanu Reeves spera in un sequel di Constantine proprio come noi, e nel frattempo sembra che ne abbia anche parlato con il nuovo boss di casa DC, James Gunn.

Non siamo gli unici a volere Constantine 2, e il primo insieme a noi è proprio Keanu Reeves, che ha confermato di averne parlato anche con James Gunn, ora a capo di tutti i progetti targati DC.

Il sequel di Constantine, film del 2005 diretto da Francis Lawrence e con protagonista Keanu Reeves, è probabilmente tra i progetti più attesi dai fan DC, e prima dell'annuncio del nuovo DCU, sembrava addirittura cosa certa.

Ora, tuttavia, con così tanta carne al fuoco e una sorta di "operazione reboot", non è detto che il film veda la luce, e per questo ci si chiede quali siano le intenzioni di James Gunn e Peter Safran al riguardo.

Ma a chiederselo non sono solo i fan e gli addetti ai lavori... Anche Keanu Reeves vuole sapere, per cui sembra che l'attore di Matrix e John Wick ne abbia recentemente parlato proprio con il regista di The Suicide Squad e Peacemaker.

In un Q&A su Reddit (Reddit AMA), come riporta anche Movieweb, Reeves ha confermato di averne discusso con Gunn.

"Hai parlato con James Gunn di Constantine 2? Spero che riusciremo a vedere questo film" era la domanda, a cui l'attore ha replicato "Sì, e anche io [lo spero]".

E voi, cosa ne pensate? Vedremo davvero Constantine 2? E se accadrà, che ruolo avrà il personaggio nell'universo di James Gunn?