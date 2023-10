Constantine, il regista: 'Io e Keanu Reeves abbiamo il controllo del sequel'

Impegnato nella promozione del prequel di Hunger Games, Francis Lawrence è tornato a parlare del sequel di Constantine, pellicola da lui diretta e interpretata da Keanu Reeves nei panni dell'omonimo personaggio della DC.

Il regista ha dichiarato che lui, Keanu Reeves e lo sceneggiatore Akiva Goldsman hanno il controllo del personaggio della Vertigo Comics (sotto-etichetta della DC).

"Constantine 2 è stato ovviamente bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori", ha recentemente dichiarato Lawrence a GameSpot. "E abbiamo dovuto superare una serie di ostacoli per ottenere di nuovo il controllo del personaggio, perché altre persone avevano il controllo della roba Vertigo. Adesso lo abbiamo noi".

"Keanu, Akiva Goldsman e io ci siamo incontrati per definire la storia che pensiamo racconteremo, e ci sono altri incontri che dovranno avvenire - la sceneggiatura deve essere ancora scritta - ma spero davvero che riusciremo a fare Constantine 2, e a realizzarne una versione davvero Rated R".

Constantine 2 potrebbe far parte di Elseworlds?

Nel settembre 2022 era stato inaspettatamente rivelato che un sequel di Constantine era in lavorazione. Tuttavia, nel marzo 2023, Reeves aveva espresso dubbi sul fatto che il sequel di Constantine sarebbe andato avanti in seguito alla decisione della Warner Bros. di riavviare il suo universo condiviso di supereroi.

"Non so se si farà... so che ho interpretato un Constantine diverso da quello del fumetto, sapete, e mi sono messo nei guai per questo. Non so se starei bene biondo. Spero di poterlo fare, ma non lo so".

Constantine 2: il regista vuole che il sequel con Keanu Reeves sia vietato ai minori

Se il sequel verrà realizzato, potrebbe benissimo essere incluso nell'universo Elsewrolds, dove vengono realizzate storie sui personaggi DC al di fuori di quello principale; a questo universo appartengono film come Joker, The Batman e i rispettivi sequel.