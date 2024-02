Constantine 2: il produttore Lorenzo Di Bonaventura spera che venga realizzato il sequel

Lo sviluppo di Constantine 2 è ancora in corso e il produttore Lorenzo Di Bonaventura ha spiegato i motivi per cui spera che venga realizzato il sequel.

Constantine 2 è da tempo in fase di sviluppo e il produttore Lorenzo di Bonaventura ha ora parlato del possibile ritorno sul grande schermo del personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Durante un'intervista rilasciata a ComicBook.com, il filmmaker ha accennato al futuro dell'esperto in eventi sovrannaturali e nel campo dell'occulto.

L'opinione del produttore

Lorenzo di Bonaventura, attualmente impegnato nella promozione di Madame Web, ha commentato la situazione di Constantine 2 spiegando: "Spero che venga realizzato il sequel, perché è un personaggio grandioso. Grandioso nei fumetti ed è stato grandioso realizzare quel primo film".

Il produttore ha ribadito: "Si tratta di un personaggio così alternativo. Ed è quello che mi ha realmente attirato anche nel caso di Madame Web, l'originalità del personaggio, mi ha realmente attratto quell'idea che stia per diventare cieca e questa cosa diversa".

Constantine 2: il ritorno dell'esoterista tra tanti dubbi e poche certezze

L'aggiornamento del regista

Francis Lawrence, nel mese di novembre, aveva invece parlato del progetto spiegando: "La gestione del DC Universe è cambiata e hanno cambiato progetti. Fortunatamente siamo riusciti a riacquisire del controllo e abbiamo cominciato a lavorare a delle idee per Constantine 2, per cui siamo davvero emozionati. È ancora l'inizio, visto che ci siamo fermati un po' per lo sciopero. Probabilmente ci daremo da fare dopo il Ringraziamento e ci rimboccheremo le maniche".