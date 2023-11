Constantine 2 con Keanu Reeves si farà? Il regista: 'Ci stiamo dando da fare'

Nel 2022 Warner Bros. ha annunciato di star sviluppando un sequel di Constantine, il film del 2005 con protagonista Keanu Reeves nei panni dell'occultista John Constantine e basato sui fumetti DC. Il regista Francis Lawrence, occupato con la promozione di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, ha svelato ai microfoni di The Hollywood Reporter che, nonostante il reboot del DC Universe pianificato da James Gunn, il sequel è ancora in sviluppo.

"Abbiamo avuto molti ostacoli. Io, Keanu e Akiva [Goldsman] abbiamo provato nel corso degli anni a riprendere il controllo del personaggio, perché era passato ad altri", spiega il regista. "Poi il regime alla DC è cambiato e hanno cambiato piani. Fortunatamente siamo riusciti a riacquisire del controllo e abbiamo cominciato a lavorare a delle idee per Constantine 2, per cui siamo davvero emozionati. È ancora l'inizio, visto che ci siamo fermati un po' per lo sciopero. Probabilmente ci daremo da fare dopo il Ringraziamento e ci rimboccheremo le maniche."

Constantine 2, Keanu Reeves ci spera, e conferma: "Ne ho parlato con James Gunn"

Constantine 2: Rachel Weisz non sa se sarà coinvolta nella realizzazione del sequel

Constantine: un'immagine del film

Keanu Reeves dovrebbe prossimamente tornare sul set per girare Constantine 2, ma Rachel Weisz ha ammesso di non sapere se farà parte del cast del sequel. Il progetto, annunciato un anno fa, avrà alla regia Francis Lawrence e, per ora, non sono emersi molti dettagli sulle persone coinvolte tra gli interpreti e tra la troupe.

La Weisz ha ora confermato che non sa ancora se farà parte del cast del film: "Nessuno mi ha detto nulla. Quelle due gemelle in Constantine, non sono mai apparse sullo schermo in contemporanea. Una si era suicidata prima che iniziasse la storia, quindi c'era solo la sorella, che aveva dei sogni sulla sorella defunta". L'attrice ha aggiunto: "No, non ho sentito ancora nulla sul sequel".