Constantine 2: un fan trailer mostra come potrebbe essere il sequel

Constantine 2 non è mai stato realizzato, ma un fan trailer prova ora a ipotizzare cosa sarebbe accaduto nel caso in cui i vertici della DC avessero dato il via libera a un sequel dedicato al personaggio.

Il video condiviso su YouTube da StryderHD lo mostra infatti alle prese con mostri di ogni tipo, sfruttando anche delle immagini tratte dai film di John Wick, e spiega che il protagonista era scomparso a lungo, fino a concludersi con l'apparizione a sorpresa di Zatanna.

Nel fan trailer ideato per un potenziale sequel di Constantine a interpretare la discendente di Leonardo da Vinci è Alexandra Daddario. Keanu Reeves, per ora, non dovrebbe tornare nel mondo sovrannaturale tratto dai fumetti della DC Comics, tuttavia la popolarità dell'attore, destinata inoltre ad aumentare con il prossimo capitolo della saga di Matrix, potrebbe far rivalutare alla Warner Bros. la possibilità di proseguire la storia del personaggio sul grande schermo. Constantine, in futuro, potrebbe anche avere un nuovo interprete e si era parlato in più occasione del potenziale coinvolgimento di Dan Stevens in un possibile lungometraggio come sostituto di Reeves.