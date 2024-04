Confidenza: il backstage esclusivo del nuovo film di Daniele Luchetti con Elio Germano

"La storia di un uomo che si ritiene un impostore, una vita passata nello spavento". Così Daniele Luchetti introduce il personaggio di Elio Germano nel backstage esclusivo di Confidenza, pellicola drammatica in arrivo al cinema oggi 24 aprile con Vision Distribution.

Di cosa parla Confidenza?

Confidenza: Elio Germano in una foto

Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Confidenza ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato"_.

Daniele Luchetti ha firmato la regia e ha co-scritto la sceneggiatura del lungometraggio in collaborazione con Francesco Piccolo.

Thom Yorke ha composto la colonna sonora di Confidenza, film diretto da Daniele Luchetti

Il cast tecnico e artistico

Nel cast del film, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, troviamo Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari.

Confidenza: Federica Rosellini in una scena del film

Il lungometraggio è stato presentato in concorso all'IFFR - International Film Festival Rotterdam nella sezione "Big Screen", ed è una produzione Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Netflix.

Le musiche e i brani originali sono del leader dei Radiohead Thom Yorke. Parlando della sua collaborazione con l'artista, Daniele Luchetti ha dichiarato: "Si tratta della storia di un uomo che, per la sua intera vita, si ritrova intrappolato tra la paura di amare e l'amore per la paura. Confidenza è su come una vita intera può rimanere paralizzata da questa paura. Per creare i toni giusti, abbiamo compiuto questo strano accostamento tra musica classica e questi brani. Alla fine di questo lavoro abbiamo chiesto a Thom Yorke se volesse scrivere la colonna sonora di un film. ".