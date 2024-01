Thom Yorke ha composto la colonna sonora di Confidenza, film diretto da Daniele Luchetti

Thom York ha composto la colonna sonora del film Confidenza, il nuovo progetto di Daniele Luchetti, che verrà presentato in concorso al festival di Rotterdam.

L'artista è quindi tornato a lavorare per il cinema dopo l'esperienza avuta collaborando con Luca Guadagnino nel 2018, per il remake di Suspiria, e Edward Norton in occasione di Motherless Brooklyn.

I dettagli del film

Il film Confidenza si basa sul romanzo scritto da Domenico Starnone.

Al centro della trama c'è un insegnante quarantenne, Pietro Vella (Elio Giordano), che lavora in un liceo di Roma, e inizia una relazione con un'ex studentessa, ritrovandosi tuttavia alle prese con dubbi, ansie e paure.

Come è nata la collaborazione

Il regista Daniele Luchetti ha spiegato: "Si tratta della storia di un uomo che, per la sua intera vita, si ritrova intrappolato tra la paura di amare e l'amore per la paura. Confidenza è su come una vita intera può rimanere paralizzata da questa paura". Il filmmaker ha aggiunto: "Abbiamo compiuto questo strano accostamento tra musica classica e questi brani. Alla fine di questo lavoro abbiamo chiesto a Thom se volesse scrivere la colonna sonora di un film".

Thom ha ammesso che non aveva molto tempo, tuttavia ha letto la sceneggiatura e questo l'ha ispirato, convincendolo a occuparsi del progetto: "Mi ha detto: 'Per il momento ti manderò un brano. Se ti piace, potremmo continuare a collaborare'. Si è trattato di una meravigliosa sorpresa e di un dono adorabile".

Il regista e Yorke hanno quindi continuato il lavoro, sfruttando il materiale girato ogni giorno sul set e condividendo le idee riguardanti il sottotesto, non la narrazione principale. La colonna sonora di Confidenza è quindi composta da brani orchestrali classici, ideati per un'orchestra jazz e con elementi di musica elettronica.