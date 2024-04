Challengers: il triangolo erotico con Zendaya conquista il pubblico italiano

Anche il box office italiano celebra l'arrivo del nuovo film di Luca Guadagnino, il piccante Challengers, dramma sentimentale ambientato nel mondo del tennis, che conquista la prima posizione con un incasso di 1,4 milioni di euro, 1,2 milioni raccolti nel weekend, in 538 sale. 162.596 presenze (dati Cinetel) per la pellicola che racconta un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.

Challengers, la spiegazione: e se il film di Guadagnino fosse un Dawson's Creek più cool?

Confidenza: Elio Germano in una foto

Alle spalle di Luca Guadagnino, il cinema italiano celebra il discreto debutto di Confidenza, nuova pellicola di Daniele Luchetti tratta dal romanzo di Domenico Starnone. Elio Germano guida un cast composto da Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari nel dramma che vanta una colonna sonora composta dal leader dei Radiohead Thom Yorke. Come rivela la recensione di Confidenza, al centro del film la storia di Pietro, il quale nasconde da anni un segreto inconfessabile che ha condizionato tutta la sua esistenza.

Confidenza, la spiegazione al film di Daniele Luchetti: l'imprevedibile segreto di un uomo a metà

Dopo un buon debutto, il biopic su Amy Winehouse diretto da Sam Taylor-Johnson, Back to Black, scivola al terzo posto. Altri 609.000 euro portano a 1,7 milioni totali il film drammatico con Marisa Abela, Jack O'Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville che si è garantito l'interesse del grande pubblico nonostante qualche dubbio da parte della critica, come conferma la nostra recensione di Back to Black.

In netto calo gli incassi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale. La pellicola fantastuca uno deve accontentarsi di altri 572.000 euro che lo portano a 2,4 milioni complessivi. Siamo ben lontani dai numeri dei precedenti blockbusters, anche se il film sta per raggiungere i 188 milioni globali. Come svela la nostra [recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale (https://movieplayer.it/articoli/ghostbusters-minaccia-glaciale-recensione-film_32260/ "Ghostbusters - Minaccia glaciale, la recensione: Ritorno alle origini, ritorno a New York"), il film rappresenta un ritorno alle origini pur focalizzandosi sui giovani eredi degli Acchiappafantasmi.

Stabile al quinto posto Kung Fu Panda 4, che si gode gli incassi stratosferici accumulati in tutto il mondo e aggiunge altri 485.000 mila euro al suo notevole bottino. Il film d'animazione, alla sesta settimana di permanenza in classifica, vola a 11,2 milioni di euro. Nuove divertenti peripezie per Po e i suoi amici, impegnati a realizzare un sogno come rivela la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.