Conclave primo nelle vendite home video mentre prende il via il vero Conclave

Dopo il plauso di pubblico e critica e l'Oscar conquistato per la miglior sceneggiatura non originale, Conclave si rivela un successo anche in home video. Complice l'attualità visto che, dopo la morte di Papa Francesco, oggi prende il via a Roma il conclave per eleggere il successore e alle 19:00 è prevoista la prima fumata.

Diretto dal tedesco Edward Berger, Conclave ha raggiunto il primo posto nelle vendite Home Video fisiche, sia in formato DVD che Blu-ray (il film è disponibile anche in un''esclusiva edizione in 4K), mentre nel primo mese di disponibilità in acquisto e noleggio digitale ha guidato la classifica di tutte le piattaforme, totalizzando oltre 200.000 transazioni. Il film è attualmente disponibile in prima tv su Sky Cinema.

Il Cardinale Ralph Fiennes

Thriller in Vaticano

Forte di un cast stellare composto da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto, Edward Berger ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l'elezione di un nuovo Papa.

Come possiamo leggere nella recensione di Conclave, dopo la morte improvvisa del Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo per la nomina del successore. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.