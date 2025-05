Conclave: i cardinali hanno guardato il film per capire come funziona il processo di voto

Secondo Politico, il thriller del 2024 con Ralph Fiennes è stato un 'utile strumento di ricerca' per apprendere come funziona la votazione del nuovo Papa.

Il cinema accorre in aiuto della Chiesa. Secondo la rivista Politico, alcuni cardinali attualmente riuniti in conclave per eleggere il successore di Papa Francesco avrebbero visionato il film di Edward Berger con Ralph Fiennes per documentarsi sul meccanismo di voto.

I religiosi avrebbero ritenuto il film premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale uno "strumento di ricerca utile" per saperne di più sul processo di selezione del nuovo papa.

"Alcuni hanno visto Conclave al cinema", ha detto un religioso a Politico, aggiungendo che "il film è considerato straordinariamente accurato persino dai cardinali" ed è stato utile "in un momento in cui molti partecipanti al conclave hanno poca esperienza della politica e del protocollo del Vaticano".

Sergio Castellitto durante le operazioni di voto

Un film che svela i segreti del conclave

Come rivela la recensione di Conclave, nel film di Edward Berger, adattamento del romanzo omonimo di Robert Harris, il cardinale Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) ha il compito di guidare il Collegio Cardinalizio dopo la morte del papa. Il film si svolge in tre giorni in Vaticano, e vede Lawrence indagare e svelare scandali che coinvolgono potenziali candidati.

Isabella Rossellini in un momento drammatico

Francesco, il primo papa latinoamericano della storia, è morto il 21 aprile all'età di 88 anni a causa di un ictus. Il conclave del 2025 è il primo dall'elezione di Francesco nel 2017, conclusasi dopo due giorni di votazioni. I cardinali hanno iniziato le procedure ieri, mercoledì 7 maggio, ma non sono riusciti a eleggere un nuovo papa il primo giorno.

Il thriller ha ottenuto otto nomination agli Oscar all'inizio di quest'anno, tra cui quelle per attrice non protagonista, attore protagonista e miglior film, portando a casa una statuetta, con Peter Straughan premiato per la migliore sceneggiatura non originale.