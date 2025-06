Papa Leone XIV ha guardato Conclave prima di essere eletto, la reazione di Ralph Fiennes

In una recente intervista con Entertainment Weekly, la star di Conclave Ralph Fiennes ha commentato l'aneddoto che riguarda Papa Leone XIV, che prima di entrare in conclave ad inizio maggio guardò proprio il film di Edward Berger.

L'obiettivo di Prevost, così come da lui stesso raccontato, era quello di informarsi su come avrebbe dovuto comportarsi durante un evento così importante e storico.

Ralph Fiennes reagisce all'aneddoto sul papa e il film Conclave

"Le mie riflessioni sono domande. Gli è piaciuto? Ha solo scrollato le spalle dicendo a metà film: 'Che sciocchezza'? Oppure ne ha ricavato qualcosa? Mi piacerebbe sapere cosa ne ha pensato. Sono sicuro che ci siano molte persone nella Chiesa, molti cardinali, che l'hanno visto e hanno pensato che non assomigli affatto alla realtà" ha confessato Ralph Fiennes, protagonista di Conclave.

Ralph Fiennes e Stanley Tucci in una scena di Conclave

"Ma penso che sui rituali abbiamo fatto centro" ha aggiunto l'attore "Sono certo che la dimensione politica del potere sia stata enfatizzata a fini di intrattenimento, ma spero che lui ci abbia visto qualcosa di significativo. Non lo so. Se il prossimo papa guarda Conclave, ovviamente, a un livello semplice, sono felice. Ma vorrei anche che gli piacesse. Se non gli è piaciuto, che ci posso fare? L'ho già fatto!".

Il racconto del fratello di Papa Leone XIV su Conclave

Conclave, diretto da Edward Berger, racconta la storia di un cardinale (Ralph Fiennes) che durante le fasi di voto per eleggere un nuovo papa si ritrova invischiato in una rete di cospirazioni e segreti che se venissero alla luce potrebbero sconvolgere la Chiesa cattolica. Nel cast anche Isabella Rossellini, Stanley Tucci e John Lithgow.

Isabella Rossellini in una scena di Conclave

Il fratello di Robert Prevost, aveva raccontato l'aneddoto su Conclave:"Gli ho detto: 'Sei pronto per questo? Hai visto il film Conclave, così sai come comportarti?' Aveva appena finito di vederlo, così sapeva come comportarsi. Volevo distrarlo un po'. Farlo ridere di qualcosa, perché stava per affrontare una responsabilità immensa"