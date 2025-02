Conclave: due votanti agli Oscar snobbano Ralph Fiennes perché "ha già vinto in passato", ma non è vero

Nonostante la sua strepitosa carriera, Ralph Fiennes non ha ancora vinto un Oscar, ma per i votanti dell'Academy è come se lo avesse fatto. Come ha rivelato Variety, due votanti anonimi avrebbero confessato di non aver votato l'interprete di Conclave come miglior attore protagonista perché "aveva già vinto la statuetta in passato", ma questo è un errore.

Fiennes è stato candidato altre due volte in passato, nel 1995 come miglior attore non protagonista per Shindler's List e nel 1997 come miglior attore protagonista per Il paziente inglese, ma in entrambi i casi gli è stato preferito un altro candidato.

"Oh merda!" ha esclamato uno dei votanti, convinto che Fiennes avesse vinto per Shindler's List, dopo essere stato corretto da Variety. Eppure entrambi hanno votato per la performance di Adrien Brody in The Brutalist, e questo nonostante Brody avesse già vinto un Oscar per Il pianista di Roman Polanski nel 2002.

Ralph Fiennes vestito da Cardinale in Conclave

Chi vincerà come miglior attore?

A giudicare dalla nostra analisi sui candidati a miglior attore agli Oscar 2025, Adrien Brody resta il favorito alla vittoria con la sua potente performance in The Brutalist, seguito da Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan in A Complete Unkwnown. L'Oscar per il povero Ralph Fiennes potrebbe dover attendere ancora a lungo, almneno sulla carta.

Ma ancora niente è perduto. Sempre secondo Variety, uno dei votanti avrebbe lodato la straordinaria carriera dell'attore britannico a suo sostegno dichiarando: "È uno dei migliori attori che non ha mai smesso di essere eccezionale".