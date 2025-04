Papa Francesco è morto: il Pontefice "venuto dalla fine del mondo" si è spento lunedì 21 aprile 2025 a 88 anni

Questa mattina, nel giorno del lunedì dell'Angelo 2025, è morto Papa Francesco: il Pontefice, 88 anni, gravemente malato, ha impartito proprio ieri la sua ultima benedizione Urbi et Orbi.

Addio a Papa Francesco: il Pontefice è morto stamattina, lunedì 21 aprile 2025, a Roma all'età di 88 anni. Ricoverato per diverse settimane al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, Papa Francesco proprio ieri, a sorpresa, aveva impartito la benedizione Urbi et Orbi, durante la Santa Messa, nonostante la Santa Sede avesse già comunicato la sua assenza dai riti pasquali.

L'annuncio del Vaticano: "Francesco è tornato alla casa del Padre"

Poco fa il Cardinale Farrell ha annunciato la morte di Papa Francesco, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

