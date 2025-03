Conan O'Brien su Karla Sofia Gascon agli Oscar: "Se devi fare un tweet su di me il mio nome è Jimmy Kimmel"

Conan O'Brien ha dato il via agli Oscar 2025 con il botto, inaugurando il suo debutto come conduttore con un monologo che ha preso in giro i film e le star nominate nella notte più importante di Hollywood.

Prima delle battute, in un segmento pre-registrato, O'Brien è emerso dal retro del corpo di Demi Moore alla maniera di The Substance ed è strisciato fuori, non necessariamente più giovane o più sexy, ma almeno con uno smoking.

"Ciao, Demi. Come stai?", ha detto O'Brien quando è salito sul palco del Dolby Theatre. "Benvenuti alla 97ª edizione degli Academy Awards", ha proseguito O'Brien. "È la serata più importante di Hollywood che inizia alle quattro del pomeriggio. Tutti qui hanno appena fatto un brunch, non capisco".

La gag su Karla Sofía Gascón

Emilia Pérez: Karla Sofía Gascón nel ruolo del titolo

Il conduttore ha poi affrontato l'elefante nella stanza: la polemica scoppiata per i post offensivi della star di Emilia Pérez sui social media. Su queste pagine trovate tutti i vincitori degli Oscar 2025.

Emilia Pérez: un'immagine delle due protagoniste

"Un piccolo fatto per voi: Anora usa la parola con la F 479 volte", ha detto O'Brien. "Sono tre in più del record stabilito dall'addetto stampa di Karla Sofía Gascón". O'Brien ha poi alzato la voce per imitare i rappresentanti della Gascón: "Hai twittato COSA?!", poi ha ballato sul palco in modo gioviale.

La telecamera ha poi tagliato su Gascón, che sembrava essere coinvolta nello scherzo, facendo le mani in preghiera. "Karla, se hai intenzione di twittare sugli Oscar, ricorda che il mio nome è Jimmy Kimmel", ha detto O'Brien.