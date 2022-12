Community: Il Film, Dan Harmon svela quali elementi non saranno inclusi

Dan Harmon, in un recente podcast, ha rivelato qualcosa in più sul film di Community; a quanto pare un elemento iconico della serie non tornerà quasi sicuramente.

La curiosità nei confronti del film di Community è tantissima, data l'eccentricità creativa che ha sempre caratterizzato questa serie tv. In un recente intervento, però, Dan Harmon ha chiarito che alcune cose viste in precedenza non torneranno. I fan dovranno rinunciare alle battaglie di paintball, ad esempio.

Community: una scena dell'episodio Alternative History of the German Invasion

Nell'ultimo episodio di Six Seasons and a Podcast, Harmon ha parlato apertamente delle "cose che non troveremo" nel film di Community: "È molto più facile per me escludere le cose piuttosto che dirvi su cosa stiamo lavorando. Ad esempio l'idea delle battaglie con i fucili da paintball è una delle prime cose da escludere. Abbiamo fatto molti episodi in cui ti ritrovi bloccato in un costrutto diverso dalla narrazione tradizionale di una sitcom, ma strettamente connesso con il lavoro di David Fincher o Martin Scorsese. La faccenda del paintball era una cosa del genere. Abbiamo provato a fare sempre di più in questo senso, ed erano tutte cose perfettamente meravigliose da fare, ma un'approccio così catturerebbe mai la gioia dell'episodio originale?".

Le attuali riflessioni con il film di Community risiedono nel nostro presente e nel modo in cui il mondo si è sviluppato dal periodo di messa in onda precedente: "Stai correndo in giro con le pistole in una scuola, il che non è mai una buona idea in TV, non lo era nemmeno allora. Come possiamo farlo in un modo accettabile? Ti siedi per scrivere il film e dici: 'Quindi dovremmo farlo? Perché è profondamente connesso con l'identità del nostro show e dei suoi trionfi'. Anche il fatto che giocassimo a Dungeons & Dragons per 90 minuti devo escluderlo, forse uno sceneggiatore migliore non lo farebbe".

Continuando Dan Harmon ha rivelato che non sfrutterà nessun luogo comune di circostanza per far riunire i suoi personaggi: "[...] c'è un motivo per stare insieme e c'è un motivo per cui devono stare insieme".