Ken Jeong svela la sua reazione allo script del film di Community

Ken Jeong ha parlato del film di Community e l'interprete dell'insegnante di spagnolo Ben Chang, intervistato da TV Insider, ha ammesso di essersi emozionato nel leggere lo script.

Il lungometraggio concluderà il progetto di Dan Harmon per dare una degna conclusione all'apprezzata sitcom.

La reazione di Jeong allo script del film

Spiegando la sua reazione alla lettura dello script del film di Community, Ken Jeong ha dichiarato: "Mi ha emozionato e mi ha riportato proprio indietro, ed è tutto quello che sono legalmente autorizzato a dire".

Jeong e Joel McHale nella serie

Per ora non è stato svelato quando inizieranno le riprese e sembra si sia ritornati a lavorare alla sceneggiatura. L'attore ha aggiunto: "C'è uno script, c'è un progetto. Non sappiamo semplicemente quando accadrà. Non appena verrà raggiunto un accordo, sarà magico e realmente emozionante. Penso che essere sul set vivendo di nuovo tutto quello sarà così gratificante. Le parole non possono nemmeno esprimerlo".

I motivi dell'attesa

Yvette Nicole Brown, nel mese di ottobre, aveva confermato le parole del collega spiegando: "Penso ci si stia lavorando, ma tutti noi abbiamo letto uno script intero e completo. Quindi esiste uno script. Ho sentito dire che abbiamo i finanziamenti a Los Angeles per realizzarlo. Quindi lo gireremo decisamente a LA".

Joel McHale aveva invece spiegato: "Non ho un aggiornamento definitivo perché per un momento abbiamo pensato che sarebbe tutto accaduto entro il 2024, poi non è successo. Ma abbiamo i soldi e quello è un passo enorme. E, speriamo, le persone lo vogliono ancora vedere. E Peacock sta pagando. Non vediamo l'ora di farlo. Dirò vagamente il prossimo anno".

La serie Community è stata creata da Dan Harmon ed è andata in onda per 110 episodi che hanno composto sei stagioni, andate in onda dal 2009 al 2015, prima su NBC e poi su Yahoo! Screen.