Community: Dan Harmon parla del possibile ritorno nel film di Chevy Chase e Donald Glover

Dan Harmon ha parlato del film di Community e della possibile apparizione di Chevy Chase e Donald Glover.

Per la gioia dei fan, il progetto di realizzare sei stagioni e un lungometraggio verrà realizzato grazie al sostegno di Peacock.

Il creatore di Community ha quindi dichiarato che non è convinto che Chevy Chase possa apparire in qualche modo nel film: "Non so nemmeno se sia legale un suo ritorno. Potrebbe essere una questione che sfugge al mio controllo. Potrebbe esserci qualcosa da farmi firmare con un'assicurazione".

Chase, alcuni mesi fa, aveva sottolineato in un'intervista che non era interessato alle voci riguardanti la sua uscita di scena da Community dopo quattro stagioni: "Sono chi sono. E mi piace dove e chi sono. Non mi importa. Ed è parte di me il fatto che non mi interessi. Ci ho pensato molto. Non so cosa dire, semplicemente non mi interessa".

Nel cast, invece, sembra destinato a tornare Donald Glover: "Penso che verrà, basandomi sul passaparola, ma semplicemente l'accordo non è ufficiale o non lo era. Credo che tornerà. Penso che se ci sono dei nomi che mancano dalla lista che ha accompagnato il comunicato è perché i nomi che sono presenti sono quelli di chi aveva già stretto l'accordo ed era quindi okay inserirli, tutti gli altri non sono esclusi. Non c'è niente di ufficiale riguardante i possibili esclusi".

Il lungometraggio sarà scritto e prodotto da Dan Harmon e Andrew Guest: "C'era una specie di Community classica. Ha scritto l'episodio di Dungeons & Dragons e mi aiuterà per assicurarsi che non ci metterò troppo e potremo realmente concluderlo e iniziare a girarlo".

Attualmente la produzione non ha ancora svelato il nome del regista coinvolto nel progetto che sarà realizzato da NBCUniversal Television and Streaming.