Community, Alison Brie ha rivisto alcuni episodi della serie: ecco il motivo

La star della serie NBC è tornata a dare uno sguardo al passato per prepararsi al futuro.

Un tuffo nei ricordi del passato è ciò che ha messo in atto di recente Alison Brie. L'attrice, ospite del Sundance Film Festival per presentare il suo ultimo film Together, ha parlato di Community, uno dei suoi grandi successi.

Intervistata da People, Brie si è soffermata proprio sulla serie tv nella quale ha interpretato Annie Edison, una delle studentesse del college in cui è ambientato lo show.

Il rewatch di Community

Alison Brie ha confessato di aver riguardato alcuni episodi della serie per prepararsi al meglio al film che verrà realizzato:"Stavo avendo un incontro con il creatore della serie Dan Harmon, stavamo parlando del film di Community e volevo rivedere alcuni episodi classici con Annie, quindi l'ho fatto ed erano fantastici".

Alison Brie in una scena di Community

Nell'agosto del 2022, Alison Brie parlò per la prima volta del progetto cinematografico di Community:"Ci sono stati dei movimenti e alcune conversazioni. La gente ne sta parlando e gli ingranaggi si stanno mettendo in moto".

La promozione di Together

Mentre si prepara al ritorno in Community, Alison Brie è impegnata nella promozione di Together, in cui recita al fianco del marito Dave Franco. Nell'intervista, la star ha parlato del metodo di lavoro che abbraccia insieme al partner.

Alison Brie e Dave Franco in una scena di Together

"Ci lasciamo assorbire completamente dal progetto e poi, quando torniamo a casa alla fine delle riprese possiamo rilassarci. Torniamo a casa, ci stendiamo a letto come vampiri e dormiamo" ha scherzato l'attrice. Nel cast di Together, oltre ad Alison Brie e Dave Franco, recita anche l'attore di Mindhunter e C'era una volta a... Hollywood, Damon Harriman.