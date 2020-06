Come un tuono: stasera su Rai5 il film con Ryan Gosling ed Eva Mendes

Stasera su Rai5, alle 21:15, arriva Come un tuono, film del 2012 con Bradley Copper, e Ryan Gosling ed Eva Mendes non ancora compagni nella vita.

Bradley Cooper, Ryan Gosling ed Eva Mendes sono i protagonisti di Come un tuono, in onda stasera su Rai5 (canale 23) alle 21:15. Il film sarà proposto senza interruzioni pubblicitarie e sarà disponibile anche in lingua originale.

New York. Luke (Ryan Gosling), leggendario pilota di motociclette che gira il mondo con lo show itinerante "globo della morte", scopre di essere diventato padre di un bambino dall'ex compagna Romina (Eva Mendes). Deciso a provvedere alla nuova famiglia, Luke abbandona lo show e inizia a commettere una serie di rapine in banca riuscendo a farla franca grazie alle sue estreme abilità nella guida. Lungo la sua strada, però, incontrerà l'ambizioso Avery Cross (Bradley Cooper), un poliziotto deciso a far carriera in un Dipartimento pieno di corruzione. Nell'arco di 15 anni, i peccati commessi nel passato lasceranno una pesante eredità di violenze; l'unico rifugio sembrerà essere quello che in lingua mohawk viene definito "il posto al di là del bosco di pini".

Buona prova per il regista Derek Cianfrance, qui alla sua terza regia, apprezzata dal pubblico e dalla critica, Come un tuono viene ricordato, però, anche per un'altra ragione, molto più romantica: leggenda vuole che su quel set sia effettivamente sbocciato l'amore tra Ryan Gosling ed Eva Mendes.